Hinterlaces: 83 % de los venezolanos rechaza a Guaidó y 80 % a Leopoldo López

Un 83 % de los venezolanos y venezolanas rechazan o tienen una opinión desfavorable del exdiputado autoproclamado Juan Guaidó, mientras que 81 % tiene el mismo criterio contra el prófugo, Julio Borges, y 80 % hacia el también fugitivo, Leopoldo López, refiere el estudio Monitor País de Hinterlaces entre agosto y septiembre pasado.

Los resultados del sondeo fueron presentados este lunes por el presidente de la encuestadora, Oscar Schémel, refiere AVN.

Además, dijo que 79 % rechaza al exsecretario general de Acción Democrática (AD), Ramos Allup, uno de los principales promotores de las medidas anticonstitucionales para pretender deponer al presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la anterior (2016-2021) Asamblea Nacional (AN).

El dirigente de Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles, también es repudiado por un 77 %; Henri Falcón, por el 66 % y Lorenzo Mendoza por el 38 %. Este último tiene un baja incidencia por su influencia económica, en cambio carece de base política o gran simpatía electoral, indicó Schémel.

Igualmente, 74 % cree que la decisión de algunas oposiciones de no participar en las en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre venidero, es “incorrecta”. “Estamos hablando de de 3 de cada 4 venezolanos. La oposición sólo convoca al 11 o 13 % de la población”, enfatizó.

El estudio arroja también que 52 % definitivamente votará y 19 % probablemente lo hará. Solo un 12 % manifiesta que definitivamente no lo hará; 15 % probablemente no lo hará, mientras que 2 % no sabe ni responde.

Por otra parte, 84 % de los que se declarán chavistas si votarán y, en términos generales, hay un cultura arraigada en el venezolano de participación electoral, precisó.