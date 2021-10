Indígenas desplazados de Colombia se declaran en protesta permanente

Cerca de 300 indígenas continúan concentrados en el Parque Nacional de Bogotá, Colombia, donde se declararon en protesta permanente hasta ser escuchados por las autoridades por condiciones dignas de vida, refieren agencias.

Se trata de miembros de la comunidad Embera que llegaron a esta ciudad luego de ser desplazados de sus territorios en Chocó y Pereira y reunidas en ese espacio desde septiembre mantienen sus demandas en exigencia de que se mantengan las ayudas, sin límite temporal, condiciones dignas de vida como acceso a sistemas de salud y alimentación.

Además, piden que sean reconocidas las autoridades para establecer diálogos que permitan solucionar las demandas a la administración distrital, reseña Prensa Latina.

La alcaldía asegura que ya los manifestantes recibieron ayuda económica, pero este jueves se llevará a cabo una reunión interinstitucional y de caracterización de la población para iniciar jornada de intervención y para escuchar sus solicitudes.

Ante la propuesta de retornar a sus territorios, los ancestrales exigen garantías para ello pues la violencia en sus zonas de residencia les impide regresar.

Colombia cuenta con 90 grupos indígenas, una de las diversidades étnicas más ricas en el mundo. Sin embargo, desde hace siglos han sido víctimas de la violencia, el despojo de sus tierras, el racismo, la guerra y la estigmatización, causas del desplazamiento forzoso, refiere la agencia de noticias.

NO HAY GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA EL REGRESO

“En estos momentos necesitamos salud, educación, garantías de nuestras formas de vida, como vivíamos en los territorios”, detalla Yondy Rojas, líder indígena quien asegura que los indígenas seguirán en Bogotá hasta lograr ser escuchados por el Gobierno nacional y el distrital, reseña EFE.

De momento descartan regresar a sus lugares de origen pues consideran que no hay garantías para retornar a sus tierras por los constantes enfrentamientos entre grupos armados.

La minga indígena, que es como ellos llaman a las protestas, es respaldada, según Rojas, por representantes de 13 pueblos indígenas que están en Bogotá.

“Hasta que el Gobierno no nos dé respuesta clara no nos vamos de acá”, asegura Rojas que carga contra el Gobierno por no cumplir acuerdos firmados tiempo atrás en educación, salud, cultura, vivienda y seguridad.

A propósito de esta última Rojas recalca que en el Chocó hay pueblos indígenas confinados porque los “actores armados” siembran minas antipersonal lo que impide que los lugareños puedan desarrollar sus actividades diarias como la pesca, la caza.