Israel detecta primer caso de influenza y covid al mismo tiempo

Israel anunció el primer caso en el mudo de una persona infectada con el virus de la gripe y del covid-19 al mismo tiempo.

La doble infección la apodó «flurona» y fue detectada en una madre que se encontraba en el Centro Médico Rabin, en Petach, Tikva, que no se encontraba vacunada.

El Ministerio de Salud todavía está examinando el caso y aún no ha determinado si una combinación de los dos virus causa una enfermedad más grave, refiere el medio The Daily Newspaper of Torah Jewry.

«El año pasado, no fuimos testigos de casos de gripe entre mujeres embarazadas o en parto», dijo el profesor Arnon Vizhnitser, especialista en obstetricia y ginecología y director del Departamento de Ginecología del hospital.

«Hoy, estamos viendo casos tanto de coronavirus como de gripe que están empezando a levantar la cabeza», agregó.

Hasta los momentos, los funcionarios de salud estiman que muchos otros pacientes también han contraído ambos virus.

A pesar de la alta tasa de vacunación, Israel ha registrado un fuerte aumento de casos positivos de covid-19.

De igual forma, el Jerusalem Post informó a principios de este mes que los casos de gripe en Israel están aumentando.