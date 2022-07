Iván Velásquez nuevo ministro de Defensa designado por Petro

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy que su ministro de defensa será Iván Velásquez, quien fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema responsable de la investigación judicial contra la parapolítica.

Velásquez, de 67 años, quien asumirá una de las carteras estratégicas de este país suramericano, fue desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2019 el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, refiere Prensa Latina.

El futuro titular agradeció por medio de su cuenta en Twitter la designación por parte de Petro y que calificó de muy honrosa.

«Haré cuanto esté a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado. ¡Por la vida, por la paz, por la democracia!», expresó.

Entre otras funciones, estuvo vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar desde donde coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, en el escándalo conocido como Parapolítica.

A partir de esa actuación la Corte Suprema ordenó la investigación por crímenes de lesa humanidad, contra políticos elegidos gracias a la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos ejecutados por los grupos paramilitares.

Unos 50 congresistas fueron condenados y una decena más se encuentran en instrucción o juicio y más de 130 están vinculados a investigaciones previas, develando, además, las estructuras criminales ligadas con los llamados «narcopolíticos».

Con él, suman ocho ministros anunciados por el presidente electo de tal forma que su gabinete se va conformando con miras a la toma de posesión del venidero 7 de agosto.

Además de Velásquez, serán sus ministros Álvaro Leyva Durán, de Relaciones Exteriores; Hacienda; José Antonio Ocampo, de Hacienda: Patricia Ariza, de Cultura; Carolina Corcho, de Salud; Cecilia López, Agricultura; Susana Muhamad, Ambiente y Alejandro Gaviria, de Educación.

«¿Usted habla inglés?»: La pregunta racista de una periodista a Leonor Zalabata Torres, líder indígena que representará a Colombia en la ONU

La periodista colombiana Paola Ochoa ha vuelto a protagonizar una polémica en su país después de la insólita pregunta que le hizo a la líder social arhuaca Leonor Zalabata Torres, quien fue nombrada este martes como embajadora del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reseñó Actualidad RT.

Durante una entrevista en el programa de Néstor Morales en BluRadio, Ochoa abordó a Zalabata con el siguiente planteamiento: «La ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 países que la conforman y donde la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés, ¿usted habla inglés?».

La respuesta de Zalabata fue categórica: «No, no hablo inglés. Hablo el irkum, el arhuaco y hablo el español, que es la lengua de comunicación que tenemos». Inmediatamente, Morales salió a desmarcarse de su colega y condenó el tono de la pregunta, aunque le hizo un sugerencia paternalista a la nueva embajadora.

«Doña Leonor, le voy a sugerir aquí muy respetuosamente, cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de hacer Paola, usted dice: ‘Para eso en Naciones Unidas hay traductores’. Eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante», dijo Morales.

Más allá de los desafortunados comentarios de los periodistas colombianos, el nombramiento de Zalabata ha sido celebrado por la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, ya que tanto ella como Patricia Tobón y Giovani Yule asumirán cargos clave en la administración del presidente electo, Gustavo Petro.

¿Quién es Leonor Zalabata?

Zalabata es una líder del Pueblo Ika de la Sierra Nevada de Santa Marta, que fue una de las pocas indígenas que pudo asistir a la universidad en los años 70, donde se tituló como auxiliar de odontología social.

Se ha desempeñado como comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tayrona, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Además, ha participado en procesos políticos del pueblo arhuaco y en la elaboración de normas sobre educación bilingüe intercultural, entre otras labores.

A pesar de que su formación es sanitaria, su activismo se ha centrado siempre en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, por lo que también participó en los diálogos de paz con las FARC solicitando el cese de hostilidades contra su comunidad.

En 1990, protagonizó las protestas contra los militares que habrían asesinado a tres representantes de los Arhuaco en la Asamblea Nacional Constituyente, un crimen que sigue impune. Ese hecho fue clave para alcanzar la notoriedad que la llevó a convertirse en la representante de su pueblo en organizaciones internacionales.

Zalabata o Guneywya, como es su nombre tradicional en arhuaco, también es escritora y ha formado parte de foros como el Grupo de Trabajo Poblaciones Indígenas de la ONU y el Foro Permanente de las cuestiones indígenas. Del mismo modo, participó en la declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

La activista ha sido merecedora de galardones y reconocimientos por su labor, entre ellos el premio internacional del gobierno sueco, Derechos Humanos Anna Lindh, en 2007.