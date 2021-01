Joe Biden: Esto no es una protesta es una insurrección

El presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, repudió este miércoles la irrupción violenta de simpatizantes de Donald Trump en el Capitolio que origino la cancelación de la certificación de los votos.

“Atacar el capitolio, destruir el senado norteamericano, poner en peligro la seguridad. Esto no es una protesta, es una insurrección (…) yo los llamo mafiosos, no están atacando a la democracia”, indicó Biden.

El presidente electo rechazó la posición de fanáticos de Trump que atacaron la certificación de los votos del pasado mes de noviembre, “estamos viendo un pequeño número de extremistas que se dedican a romper la ley. Esto es un caos y debe terminar ahora.”, agregó.

“El trabajo en los próximos años es restaurar la democracia, el honor y el respeto. Resolver los problemas mirándonos sin atizar el odio”, acotó el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Finalmente, instó a todos los dirigentes a trabajar mancomunadamente para recuperar la democracia en el país del Norte, “la democracia es frágil y para preservarla necesitamos gente de buena voluntad, líderes con coraje, que no se dediquen al poder, sino al interés común”, concluyó.

Reportan heridos en la manifestación pro-Trump

Una mujer recibió hoy heridas de bala en el pecho y hay otros perjudicados durante las protestas de seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, dentro del Capitolio, según reportes de prensa.

Este miércoles, el Congreso, en sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, tiene previsto contar los votos emitidos por el Colegio Electoral sobre los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre, que el mandatario republicano perdió ante el demócrata Joe Biden.

Integrado por 538 miembros, el Colegio Electoral determinó el 14 de diciembre la victoria en las urnas de Biden al otorgarle 306 votos frente a 232 de Trump, quien pretendía permanecer en la Casa Blanca hasta 2025 y está negado a reconocer su fracaso.

Citando fuentes cercanas a los hechos, la cadena de televisión CNN comunicó que la fémina herida se encuentra en estado grave.

Distintos medios de prensa, como los diarios The New York Times y The Washington Post, y redes sociales divulgaron fotografías sobre la violencia en las instalaciones legislativas.

También, las imágenes mostraron el vandalismo de los manifestantes en oficinas de los legisladores, incluida la de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Ante estos hechos, fueron enviados hacia el Capitolio miembros de la Guardia Nacional y de la Policía del estado de Virginia, próximo a esta capital.

En un video en la red social Twitter, Trump afirmó a sus seguidores que era hora de regresar a casa, después de que él mismo los instó al mediodía a marchar hacia el Congreso.

‘Apoye a nuestra policía del Capitolio y a las fuerzas del orden. Realmente están del lado de nuestro país. Mantente en paz’, anotó antes el jefe de la Casa Blanca.

Por su parte, el vicepresidente, Mike Pence, quien debió ser llevado a un lugar seguro en el Congreso como varios legisladores, expresó en la plataforma de microblogging que la violencia y la destrucción deben detenerse.

La protesta pacífica es un derecho de todos los estadounidenses, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y los involucrados serán procesados con todo el peso de la ley, recalcó Pence.

Previamente, en un comunicado a los congresistas, el vicemandatario afirmó que no bloquearía la certificación de la victoria de Biden, lo cual fue criticado por Trump.







Biden pide a Trump acabar con asedio al Congreso

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió hoy al actual mandatario norteamericano, Donald Trump, que asuma su responsabilidad y demande el fin del asedio y la violencia contra el Congreso.

La violencia registrada en el Capitolio está lejos de ser una protesta, es una insurrección y debe terminar cuanto antes, expresó el político demócrata en declaraciones a la prensa.

Estoy entristecido e impactado por el caos desatado por los manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso norteamericano, dijo, y llamó a preservar el orden y la democracia.

Los manifestantes violentos están atacando el Capitolio, rompen las ventanas, destruyen el Senado norteamericano y ponen en peligro la seguridad de muchas personas, lamentó.

Según expresó el demócrata ganador de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, la democracia estadounidense es frágil y ahora soporta un ataque sin precedentes.

Todo el mundo nos está viendo, qué ejemplo le estamos dando, cuestionó.

Debemos restaurar el estado de derecho en el país, este es un momento muy triste para Estados Unidos, manifestó.

Seguidores de Trump irrumpieron hoy de forma violenta en el Congreso estadounidense, que realizaba una sesión para ratificar los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre, en los cuales Biden obtuvo la victoria.

De acuerdo con reportes locales de prensa, al menos una persona resultó herida en este incidente, reseñó Prensa Latina.

En medio del actual caos, el gobernante republicano realizó una breve aparición televisiva para reiterar, sus denuncias, sin pruebas, de que le ‘robaron’ las elecciones.

Ante el panorama de inestabilidad, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, decretó un toque de queda en la capital de Estados Unidos. /Agencias.