José Gregorio Correa llamó a la unidad de la oposición para triunfar el 21N

El coordinador del bloque parlamentario opositor “Alianza Democrática” en la Asamblea Nacional, diputado José Gregorio Correa hizo un nuevo llamado a la oposición venezolana para lograr tener candidaturas unitarias para cada gobernación, alcaldía, legisladores y concejales.

Correa cuestionó la actitud de los opositores ante el proceso electoral, “cómo van a explicar el 22 de noviembre que ayer, 21 de noviembre, no ganamos porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, por los odios mellizales, por no saber entender que unidos es que podemos ganar y no entender que el sufrimiento del venezolano es mayor que los odios qué hay entre cada uno de los jefes de los partidos”.

En ese sentido, fue enfático en señalar que “los odios mellizales tienen que cesar, mi llamado es que quedan nueve días para que nos pongamos de acuerdo y que tengamos candidaturas unitarias, que con eso vamos a poder derrotar al gobierno”.

Agregó que “no puede ser que 23 años no fueron suficientes para aprender que unidos es que podemos”, resaltó que separados no podrán derrotar al gobierno.