Juan Carlos Alvarado: con la abstención sólo ganamos más desidia

El candidato a la gobernación del estado Miranda por el partido, Juan Carlos Alvarado, recorrió este viernes las calles de Guatire en el marco de la campaña electoral de cara al 21 de noviembre.

En conversaciones con sus habitantes hizo un llamado a votar en el proceso electoral. «Con la abstención sólo ganamos más desidia. Aquí vemos muchos colores pero más importante que eso son los ciudadanos», dijo el candidato a través de un post publicado en Twitter.

Aquí vamos recogiendo como se debe las inquietudes y los cientos de problemas de los mirandinos para atenderlos y buscar soluciones de verdad, no es cuento, estamos aquí #PorLaGuarenasPosible #PorLaMirandaPosible pic.twitter.com/6F7BnS0dgY — Juan Carlos Alvarado (@JCAlvaradoCOPEI) November 5, 2021

«Aquí vamos recogiendo como se debe las inquietudes y los cientos de problemas de los mirandinos para atenderlos y buscar soluciones de verdad, no es cuento, estamos aquí y esta no es una simple gestión de participación política, esto se llama sentido de humanidad, de ahí han derivado durante 75 años la ideología de nuestra institución, si no hemos abandonado antes no piensen que lo haremos ahora, vamos juntos», acotó.