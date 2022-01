La bariátrica ayuda a tener un estilo de vida saludable

La cirugía bariátrica es un proceso para tratar el sobrepeso y las enfermedades asociadas y un procedimiento que consta de pequeñas incisiones que se realizan de forma laparoscópica y aprovecha los avances de la tecnología en el ámbito de la medicina actual. Para esta intervención quirúrgica debe existir un compromiso del paciente para lograr el objetivo planteado, el cual es ayudar a retomar un estilo de vida saludable con el acompañamiento de un psicólogo y un nutricionista, parte de un equipo multidisciplinario.

Esta cirugía es segura y efectiva. Alrededor de 80% son totalmente exitosas, pero depende del apego del paciente al programa de evaluación y control. Entre 15 y 18 % de los pacientes son los que reganan peso, aunque todos los que se someten a esta cirugía reganan cierto porcentaje entre dos y tres años luego de la intervención, lo que los especialistas llaman normal. Sin embargo, sobre 15% se determina como ganancia de peso.

El proceso trata la obesidad que es de origen multifactorial; aspectos psicológicos, endocrinológicos, así como también los sociales, que se refiere a los ambientes obesogénicos que agrupan los estilos de vida acelerados, la elección de comidas rápidas, el sedentarismo, los hábitos en la familia, influyendo en la fisiopatología o etiología del sobrepeso y la obesidad.

Julio Piñero, cirujano general, laparoscópico y especialista en cirugía bariátrica y metabólica del Centro Médico Docente La Trinidad, explicó a Últimas Noticias que el cumplimiento de las orientaciones médicas luego de la intervención es determinante para considerar el éxito de la cirugía, ya que “la idea no es estar interviniendo al paciente cada cierto tiempo. En cambio, lo indicado es realizar un procedimiento que dé resultados definitivos”, dijo. El no apego al equipo de trabajo puede conducir a que se pierda la cirugía, además que no se pueden efectuar múltiples intervenciones de este tipo.

Estudio. Piñero afirma que no todo el que tiene sobrepeso aplica inmediatamente a una cirugía bariátrica. Se tienen que evaluar las condiciones patológicas de los pacientes, las afecciones de base como hipertensión, ovarios poliquísticos y otras, y el beneficio que obtendría el paciente de la cirugía. En ese sentido, agrega que todo dependerá de un estudio individualizado que recomienda al interesado cuál es el programa indicado para él.

Con relación a esto, comenta que esta cirugía se divide en tres tipos a grandes rasgos: procedimientos restrictivos como por ejemplo la manga gástrica que reduce sin mayores alteraciones el estómago, provocando que el paciente tenga mayor saciedad alimenticia, y por ende, consuma menos calorías al día para control de su peso. Otros son los procedimientos malabsortivos con los que se modifican la absorción de ciertos nutrientes, y los procedimientos mixtos como por ejemplo el bypass gástrico.

Por ser una enfermedad multifactorial, para tratar la obesidad se evalúan ciertos criterios, por lo que los pacientes también son revisados por, además del cirujano, psicólogo y nutricionista, un endocrinólogo y gastroenterólogo. Entre los criterios, se mide el índice de masa corporal (IMC) que es la relación del peso con la altura para clasificar al paciente y el grado de su obesidad. El valor normal es entre 18 y 25 de IMC, sobrepeso de 25 a 30 de IMC, obesidad grado 1 de 30 a 35, grado 2 de 35 a 40 y mórbida de 40 en adelante.

El cirujano, quien ofrece sus servicios a través de las redes sociales como @le_cirujano y del 0414-0536330, resalta que la edad no es una contraindicación para la cirugía. El grupo etario varía desde los 17 años hasta los 75 años, siempre individualizando cada caso y estudiándolo de forma adecuada con el equipo de trabajo.

La bariátrica, con una duración estimada de dos horas, es la operación con menor porcentaje de complicaciones. Solo existe un 2% de que pueda surgir alguna como un mayor tiempo de hospitalización del paciente.

Indica que hay estudios que demuestran que los beneficios se ven después de las primeras 48 horas de la operación. “Pacientes diabéticos reducen sus dosis de insulina y pacientes hipertensos que disminuyen sus dosis de medicamentos, más hay una mejora considerable en la calidad de vida de cada paciente”, asegura el doctor.

Obesidad en Venezuela

Actualmente, alrededor de 30 % de la población mundial es obesa, según la Organización Mundial de la Salud.

El doctor Julio Piñero señala que en Venezuela no hay cifras actualizadas al respecto, pero, el panorama es relativamente igual, entre 25 y 30 %. Solo en Estados Unidos, país en el que su población tiene cierta dependencia de la comida rápida, se realizan anualmente unas 300.000 cirugías bariátricas. En Venezuela, las causas de la obesidad tienen como factor principal el predominio de los carbohidratos y dietas no balanceadas, así como el estilo de vida sedentario. Afortunadamente, hay un aumento del interés por la actividad física y el uso de medios de transporte como la bicicleta, dice. El bariátrico recomendó que es importante que el paciente acuda con el especialista indicado y con un equipo que esté preparado para orientarlo de la mejor manera.