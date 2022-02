Lavrov: Rusia decidirá de forma independiente cómo asegurar su seguridad

Rusia decidirá de forma independiente cómo y por qué medios garantizar su propia seguridad, dijo este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en una conferencia de prensa luego de las conversaciones con su homólogo italiano, Luigi Di Maio.

Al comentar sobre la postura de varios socios occidentales que se preguntan por qué Moscú está promoviendo sus iniciativas de seguridad aunque «nadie ni nada [lo] amenaza», el alto diplomático ruso instó a respetar las preocupaciones de Rusia. «Definitivamente, depende de Rusia decidir por sí misma cómo y por qué medios garantizar su seguridad», subrayó.

Lavrov reiteró que las demandas de Rusia sobre garantías de seguridad se articulan sobre la base de disposiciones consagradas en acuerdos internacionales y señaló que una pregunta de un periodista italiano sobre qué resultados y concesiones específicas esperaba Rusia de sus socios occidentales en respuesta a sus demandas imperativas fue incorrecta.

«No es del todo correcto hablar de que Rusia presentó una lista de garantías de seguridad que designó como imperativas. No es Rusia quien formó la lista de garantías, está consagrado tanto en los documentos de la OSCE como en los documentos del Consejo OTAN-Rusia», dijo. explicado.

Según el canciller, esta advertencia es importante ya que “de toda la variedad y todas las interrelaciones de los componentes que fueron aprobados al más alto nivel en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Occidente destaca solo un elemento: la libertad de elegir alianzas, mientras simplemente se aleja de todas las demás obligaciones».

No son quejas válidas

El Kremlin no está listo y no considerará las quejas, incluso de los EEUU, sobre cómo Rusia despliega sus fuerzas armadas en su propio suelo, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“En primer lugar, no estamos preparados y no consideraremos quejas con respecto a cómo movemos las fuerzas armadas en el territorio de nuestro país. Este es nuestro derecho soberano y no tenemos la intención de discutirlo con nadie. dijo el funcionario del Kremlin en respuesta a una solicitud de comentarios sobre la información de que Rusia supuestamente continúa enviando sus tropas a la frontera con Ucrania.

Reiteró que anteriormente, el ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, informó al presidente ruso, Vladimir Putin, que «ciertas fases de simulacros en regiones adyacentes a la frontera con Ucrania, en Crimea, están a punto de completarse».

El secretario de prensa de Putin explicó que a medida que se van completando esas fases del ejercicio, las unidades comienzan a regresar a sus bases militares permanentes y este proceso ya había comenzado.

“Este es un proceso prolongado. Está claro que el contingente para los simulacros, para el ejercicio se formó durante muchas semanas y, por supuesto, es imposible retirarlo en un día. No pueden simplemente subir al aire y volar todos de una vez”, dijo el vocero, quien reiteró que este proceso lleva su tiempo y el Ministerio de Defensa tiene un cronograma preciso para el regreso de las unidades a sus bases.

“Entonces, en este caso, estas son, como siempre, acusaciones absolutamente infundadas”, concluyó el vocero.