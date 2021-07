Ley Organica de los Adultos Mayores tuvo segunda discusión este martes

La segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, fue debatida este martes en el hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN).

Durante la sesión ordinaria, la diputada Ida León entregó el informe técnico que se desprende de la primera discusión donde explicó que se consultó al poder popular, instituciones públicas, privadas con competencia directa e indirecta en atención a los adultos mayores, reuniones, y videoconferencias.

La diputada explicó que durante la consulta pública se evidenció el ínteres de los adultos mayores por estar mas protegidos.

La consulta en el lapso determinado, contó con una amplitud tal que incluyó equipos regionales, municipales, locales, instituciones públicas y privadas que se dedican a la atención de adultos mayores, así como mesas técnicas de comunidades de todo el país.

La modalidad de la consulta se realizó en dos vías: digital con videoconferencias, correos y WhatsApp, y contactos semipresenciales con plenas medidas de bioseguridad sanitaria para la lucha contra el coronavirus.

A través de cuestionarios digitales se enviaron materiales informativos y planteamientos a más de 22 mil 654 personas de diferentes edades y géneros de todo el país; mientras en papel se utilizaron en las asambleas presenciales donde participaron más de 5 mil personas.

En total, se logró la consulta a más de 27 mil 704 personas de toda Venezuela, la mayoría adultas mayores. Del análisis estadístico, 79% de consultados están entre 40 y 80 años de edad.

El 97,52% afirmó que el Proyecto de Ley satisface las expectativas en temas de derechos de las personas Adultas Mayores, y 95,28% opinó que el Proyecto de Ley contiene todos los derechos humanos de este sector poblacional.

La diputada León explicó que finalizada la consulta, se adaptaron todas las propuestas recibidas y se envió el documento al departamento de Consultoría Jurídica Del Parlamento Nacional para la versión final que se discute en las plenarias.

Consideró que en esa segunda discusión, los adultos mayores están seguros que al igual que ocurrió en la primera parte, “nuestra Ley será aprobada en forma unánime”.

“La Patria que nos dejó Bolívar y Chávez tiene futuro porque las personas Adultas Mayores estarán protegidas con leyes integrales y como dijo el Comandante Hugo Chávez, no importa si yo no veo la Patria como la sueño, me basta con saber que los ojos que la verán viven en mi sangre”.