Lucena: valentía del pueblo debe ser respaldada por las instituciones

La invitada de este domingo en el programa “Aquí con Ernesto” fue la Rectora de la Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE), Tibisay Lucena, quien reflexionó sobre el rol protagónico de la ciudadanía en los procesos sociales “el pueblo te da lecciones de valentía y las instituciones se deben colocar a tono con ese pueblo que te enseña esas muestras de dignidad”, sostuvo.

Durante la entrevista realizada por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, la rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Tibisay Lucena, abordó el tema de las elecciones del próximo 21 de noviembre y calificó de positiva la visita de la Unión Europea (UE) como observadora internacional en el proceso.

Lucena manifestó su visto bueno a la presencia de la comunidad del viejo continente bajo las reglas del Estado venezolano y subrayó que dicha organización comprendió que Venezuela se sostiene bajo sus propias capacidades, reseñó el canal del Estado.

“Yo me alegro muchísimo que hayan finalmente venido bajo las circunstancia y las reglas de Venezuela porque está puesto también que han logrado entender que Venezuela se sostiene en sus propios pies y es un país, es una República, en donde la relación tiene que ser de respeto de Estado a Estado” afirmó.

Lucena resaltó que el CNE siempre ha aplicado el sistema de acompañamiento internacional, a lo que se refirió a la UE en su participación de 2006 y apuntó que su delegación dejó de venir desde entonces.

Además reconoció la labor de su sucesor en este poder, Pedro Calzadilla, por haber logrado la labor de traer a la Unión Europea como parte de un convenio especial en calidad de observadores, dejando a un lado su visión colonialista.

“Me alegré mucho de que el presidente Calzadilla haya tenido ese logro tan importante de que ellos vengan a Venezuela en nuestros términos y además que vengan a maravillarse de un sistema electoral que ellos no tienen… Me alegro de que el presidente Calzadilla haya logrado darle esa visión y que ellos la hayan finalmente aceptado. Yo creo que ha madurado democráticamente la Unión Europea, ojalá ellos entiendan que no pueden ir a tutelar los países”

El nuevo Consejo Nacional Electoral fue conformado a principios de año por la nueva Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. Una vez conformado por el nuevo Parlamento, se procedió a crear una comisión para la designación de un nuevo poder electoral para una nueva etapa de paz en la nación, Pedro Calzadilla fue nombrado presidente de este órgano y convocó a megaelecciones, donde se disputarán gobernaciones, alcaldías, consejos regionales y concejos locales el 21 de noviembre.

Carrera en el CNE

Tibisay Lucena recordó sus 20 años de trayectoria dentro del Consejo Nacional Electoral, donde sacó a la luz, algunas de sus vivencias más resaltantes, que marcaron su gestión como una de las más duras debido a los múltiples escenarios.

En este sentido rememoró que a lo largo de su carrera, encontró factores que habría que mejorar y avanzar a fin de consolidar el CNE como máximo órgano rector del poder electoral venezolano. En este sentido, señaló que para el primer trienio de la década del 2000 Venezuela poseía un nivel de desigualdad en esta materia, mientras que existía una población marginada del registro.

“Fue una investigación que hice que determinó que el 20 por ciento de la población mayor de 18 años estaba excluida del registro electoral, esa fue la base para trabajar nuestros temas de soberanía que se desarrolló posteriormente”, refirió Lucena en cuanto a cómo ejercer el voto en ese tiempo, al tiempo destacó que para entonces existía una gran desigualdad en la distribución geográfica de los centros de votación.

Recordó que durante el año 2007, momento de la reforma constitucional cuando el “No” de la oposición se impuso sobre el “Si” de la Revolución, que para ese entonces el manejo de los resultados fue un proceso muy complejo para el equipo de trabajo, debido al pequeño margen de diferencia que existió en dicha contienda y resaltó la decisión del entonces presidente Hugo Chávez de respetar los resultados, mientras que la derecha ejercía presión fuera de la sede principal del CNE, exigiendo los resultados del mencionado encuentro.

“El presidente Chávez fue un gran respetuoso de la Constitución, de los poderes públicos y de las actividades del Estado… Eso fue lo más difícil de aguantar, allí la oposición estaba afuera presionando, queriendo entrar, a tumbar las puertas, había mucha gente que quería entrar al despacho, pero yo sentí que tenía la gran responsabilidad y el presidente Chávez estaba consciente de eso, esperando también, tranquilo el resultado irreversible”, resaltó.

Lucena rememoró otros momentos difíciles durante su gestión como rectora del CNE y comentó que “volviendo a los resultados, lo difícil de ese momento fue que el margen era tan estrecho, repito, que no teníamos un resultado irreversible, por eso, teníamos que esperar para poder dar un veredicto ajustado a lo que estaba sucediendo. Llegar a este punto fue lo más difícil de esa jornada del 2007″.

En cuanto lo que tiene que ver con las elecciones electorales, en el 2013, cuando las elecciones del presidente Maduro, admitió que fueron momentos extremadamente difíciles. En ese momento los resultados no eran tan estrechos, en medio de un luto nacional por la muerte del presidente Chávez, y una vez dado el veredicto electoral el candidato perdedor no aceptó los resultados.

“Entonces hubo un problema político, no fue técnico, ni de procedimientos, ni jurídico, ni de votos, es decir no fue electoral: fue político. Capriles, en su momento, pedía reconteo, le explicaba a el que podía hacer era una impugnación. No contar los votos porque para ello están las auditorias, existe una ley electoral, no se pueden pedir cosas que estén fuera del instrumento jurídico regulador del CNE”, concluyó.

Por otra parte, resaltó la rectora que “La Constituyente fue una guerra. Un momento también difícil. Amenazas contra funcionarios y funcionarias, querían quemar las máquinas de votación. En fin, tuvimos un saldo al interior del CNE que fue muy duro. Estuvimos entre dos procesos de voluntad; aquellos que no querían que las elecciones sucediesen utilizando cualquier medio, y los que, por su conciencia y talante de paz democrático, se ajustaban a la no violencia”.

Participación

“Ahora las oposiciones quieren participar y eso me parece muy bien hasta para ellos mismos. Ellos saben que en cualquier evento electoral los resultados son verídicos, siempre lo han sabido y aceptado. Pero, políticamente construyen una narrativa que les convenga ojalá eso esté superado por el bien de ello y de la democracia”, comentó Lucena.

Tibisay Lucena afirmó que “Hay una guerra entre las oposiciones una que se las jugó en el año 2018 en las elecciones presidenciales de mayo, y la otra que apostó a lo que sabemos que fue la violencia. “En lo relacionado con las declaraciones de Julio Borges, relacionado con Guaidó, etc., deslindándose del supuesto “gobierno interino”, él queda muy mal, nadie se lo cree, ha sido copartícipe de todos los intentos de desestabilización en estos últimos años en el país”, dijo Lucena.

UNEARTE

“Mi experiencia en UNEARTE, ha sido enriquecedora. Hay gente muy valiosa que quiere enriquecer todo lo que tenga que ver con la experiencia pedagógica en el contexto de las artes. Pienso que esta universidad va a dar un gran salto. Estamos en un proceso de transformación, y uno prioritario tiene que ver con la malla curricular, en donde están involucrados el personal docente estudiantes, con el fin de construir un país más inclusivo y una universidad vanguardista a nivel internacional”, finalizó la rectora de UNEARTE.