Luciteños rendirán honores a su patrona Santa Lucía este domingo

Cinco celebraciones eucarísticas marcarán la celebración de los 311 años de la patrona Santa Lucía de Siracusa, Virgen y Mártir, este domingo, de los habitantes del municipio Paz Castillo en Valles del Tuy, Miranda.

La festividad inicia a las 5 am con las Mañanitas y una serenata a su protectora Santa Lucía, a las puertas del Santuario.

La sesión solemne será en la plaza Bolívar. Los concejales condecorarán a varias personalidades de la región.

Recorrido. La imagen de la excelsa patrona fue donada por la esposa del general Cipriano Castro, doña Zoila de Castro, en 1.903. Posee una copa de cedro. La figura está pintada de colores dorado y marrón. Es decorada con hojas de plantas y flores naturales. Actualmente la están pintando. La imagen recorrerá la avenida 24 de Julio, comunidades Tun-Tun, El Calvario, Macuto, La Variante, Primero de Mayo, Santa Eduviges, El Rosario, Bloques del Rosario, baja por la calle Miranda y sube por la calle Francisco Espejo; baja por la calle Bolívar y llega hasta el Monumento situado en el sector La Variante, donde lanzarán fuegos artificiales.

Monumento. En la carretera principal del sector La Variante, entrada sur del municipio Paz Castillo, fue instaurada la imagen de Santa Lucía de Siracusa. La figura mide 9,10 metros de largo por 95 cm de radio circunferencial. La estatua construida con fibra y cemento fue hecha por el escultor brasileño Miguel Ángel de León, quien fue contratado por el empresario luciteño Manuel Rodríguez, propietario de la arenera San Benito, en la localidad tuyera. La imagen fue develada el 13 de diciembre de 2002 por el exalcalde Elio José Serrano, quien recientemente fue elegido diputado de la Asamblea Nacional, por la tolda oficialista.

“Al monumento de la virgen le estamos haciendo un reacondicionamiento, pues en Santa Lucía somos un pueblo de tradición y fe. También estamos restaurando la iglesia, la cual es la más antigua arquitectónicamente del eje Tuy”, aseveró el alcalde Erik Lovera.

Templo. La iglesia fue construida en un terreno donado por la familia del doctor luciteño Francisco Espejo, prócer de la Independencia y expresidente de Venezuela. Las paredes del templo parroquial están edificadas con ladrillos, piedras y cal. Su piso en las naves es de baldosas de arcilla, y además de madera (cedro y samán), su techo es de pendiente irregular cubierta por tejas, tiene una cruz en lo más alto de su cúpula y vértice. Posee un pasillo central, aislado hacia el altar, con bancos en ambos lados y dos pasillos con bancos en el medio.

Fue fundado el 23 de Enero de 1.621 y declarado Monumento Histórico Nacional según la Gaceta Oficial Nº 26.320 del 2 de agosto de 1.960. Posee un retablo de arte barroco, colonial tallado en madera, cubierto con chapas de oro, ladrillo macizo, dentro tiene un nuevo altar separado del antiguo piso de granito, su forma es planta de cruz. El retablo mayor contiene la imagen de la patrona y fue construido por el artífice Manuel Francisco Rubí. Fue reconstruida en 1967 por el artista Domingo Gutiérrez. Actualmente, el gobierno municipal de Paz Castillo restaura el templo.

Eucaristías. A las 8 am será la primera misa y a las 10 am la segunda eucaristía, ambas oficiada por el presbítero Carlos González, del santuario parroquial Santa Lucía. Posteriormente, 11:30 am, será la tercera misa celebrada por el presbítero Alfredo Aular, de la parroquia eclesiástica San Diego de Alcalá (Ocumare). A las 12:30 pm la eucaristía será oficiada por el presbítero Yonfer Camacho, párroco del Santuario Virgen de Betania (Cúa). Corresponderá al padre González cerrar la fiesta religiosa con una misa a las 5 pm.

El párroco Carlos González, del Consejo Pastoral Parroquial, indicó que al templo solo tendrán acceso 120 personas, quienes deben cumplir con las normas de bioseguridad sanitaria en prevención de la pandemia covid-19.

400 años. La población de Santa Lucía está rodeada por montañas y cerros bajos. Cuenta con dos accesos por carretera, uno por la parte norte (Mariche) y otro por la sur (La Variante). El pueblo lleva el nombre de la virgen debido a que formaba parte de las parroquias del Cantón de Santa Lucía de la Provincia de Caracas (1832). Fue fundada el 10 de Febrero de 1621, con el nombre de Santa Lucía de Pariaguán

El venidero 23 de enero, el pueblo arribará a sus 400 años de fundación, por el hacendado Pedro Gutiérrez de Lugo y el presbítero Gabriel de Mendoza, en 1.621, en un sitio llamado Pariaguán y después fue refundado en Macuto, a las orillas del río Guaire, frente a la convergencia de este río con la quebrada de Siquire.

En este poblado fue instaurada una pequeña ermita, donde se celebraban las misas y encuentros de los pobladores de las haciendas cercanas. Para los años 1739 y 1751, el cura Marcos Reyes Cueto, llega a Macuto de Santa Lucía, y con el permiso de la Corona Española muda el poblado hasta unos terrenos al oeste, entre las quebradas Agua Bendita y El Tigre. Coloca la primera piedra de la iglesia parroquial, traza sus calles y cuadras rectas, además dona terrenos a los pobres y desde allí nace la Santa Lucía actual, con su templo en honor a Santa Lucía de Siracusa.

El casco central aún preserva sus calles y casas coloniales. El pueblo aún conserva sus características urbanas de la época colonial. Su plaza Bolívar abarca dos manzanas y fue diseñada de forma rectangular.