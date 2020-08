Luis Parra: estoy convencido que el camino son las parlamentarias

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, aseguró este martes que el camino político correcto en Venezuela es ir hacía las elecciones parlamentarias e impulsar la participación.

A través de la red social Twitter, aseguró que mantendrá la lucha por el país. «Estoy convencido que el camino está en las parlamentarias, punto desde el cual podremos levantar una nueva mayoría para transformar positivamente a Venezuela», dijo.

Agregó que entre luchar y no hacer nada, «prefiero luchar, a través de la organización popular y de la batalla electoral».

De igual manera en una nota de prensa publicada por AVN, Parra instó a cambiar el liderazgo de la oposición venezolana de cara a las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre.

«Nos urge que cambiemos de liderazgo en la oposición y que adoptemos nuevas políticas y estrategias», refiere.

Agregó que los llamados a no participar en los comicios para renovar la Asamblea Nacional (AN) son “gritos vacíos que carecen de sentido”. A su juicio estimular la abstención es no tener orientación y estrategia, en referencia a las elecciones legislativas del 2005 cuando la oposición se retiró.