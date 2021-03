Mario Silva criticó silencio de la oposición ante su apoyo al bloqueo

El diputado de la Asamblea Nacional, Mario Silva solicitó un derecho de palabra para criticar la posición que ha adoptado la oposición venezolana, quien reacciona ante declaraciones xenofóbicas de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, pero mantiene un silencio “cómplice” en relación a su apoyo a las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, promovidas desde Estados Unidos y que “fueron aprovechadas para lucrarse y obtener sus dividendos”.

El parlamentario aseveró que resulta ináudito que “se hable de estigmatizaciones, cuando fue el mismo Julio Borges quien estigmatizó a los venezolanos en unas declaraciones, manifestando que éramos una enfermedad contagiosa. Camarada, Claudia López hizo su campaña electoral con la Xenofobia. Es más el ataque contra Venezuela en Colombia se convirtió en un negocio, ellos inflaron la cantidad de la diáspora.”.

Luego de escuchar al diputado oporistor Luis Augusto Romero, el parlamentario Silva enfatizó que “los camaradas de la oposición siguen obviando y silenciado el hecho de que hay un bloqueo, el cual fue apoyado por la derecha en este país y que ha sido aprovechada por ellos mismos, para generar sus dividendos. Ustedes se convirtieron en simples delincuentes, en ladrones , vagabundos. Ojalá nosotros tuvierámos, señor Presidente de AN, Jorge Rodríguez , la misma celeridad que tiene Bolivia, en donde metieron presa a Jeanine Añez y atodos los que participaron en el golpe de Estado. Ojalá nosotros tengamos la misma celeridad que ellos”.

Seguidamente, indicó que “no se puede permitir que se pretenda convertir la sesión en una especie de teatro, donde aparecen unos actores de la oposición, que lo que hacen es hablar por fuera y no expresan realmente sus verdaderas intenciones. Ustedes le esstán sirviendo a la Unión Europea y al imperialismo. Entonces deben definir si son o no son, verdaderos defensores de los intereses de la Patria. Es más deberían incluir en ese Proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, las medidas unilaterales”.

Finalmente, Mario Silva puntualizó: “Camaradas opositores, les pido encarecidamente no sigan con el discursito ambiguo… pónganle nombre y apellido a esta crisis… mientras exista el bloqueo…mientras desde el decreto de Obama para acá, haya sectores de la oposición venezolana que hayan apoyado la ejecución, no solamente del decreto, sino del bloqueo de nuestras cuentas, el robo de nuestros activos y de las medidas coercitivas unilaterales criminales contra Venezuela, no seguir responsabilizando al Presidente Nicolás Maduro ni a la Revolución Bolivariana de esta coyuntura. No más”.