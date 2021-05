Más de 350 mil bachilleres optarán por un cupo universitario

Este viernes, el ministro para la Educación Universitaria, César Trómpiz presentó un balance en el que detalló que 369.270 nuevos bachilleres están convocados para optar por una carrera universitaria, a través del Sistema Nacional de Ingreso que estará abierto desde este 15 de mayo.

El titular de la cartera universitaria explicó que solo es necesario ingresar a www.opsu.com.ve y seguir los sencillos indicativos presentes en la página.

Destacó además que se están empleando estrategias para las zonas aledañas del país que no cuentan con conexión a internet, con particular enfoque en los estados Delta Amacuro y Amazonas. “Hemos estudiado las diversas zonas del país donde la conexión es baja o simplemente no hay internet, para que las Brigadas de la Federación de Estudiante de Educación Universitaria y Media en conjunto con las gobernaciones y alcaldías, hagan el trabajo de enlace y registrar e inscribir de forma manual a esos jóvenes que no cuentan con las herramientas tecnológicas”.

El ministro de educación superior reiteró que se mantienen las matriculas congeladas en universidades e institutos privados, con el fin de garantizar la plena educación del estudiantado.

Trómpiz finalmente recalcó el esfuerzo que desde el inicio de la pandemia se está llevando a cabo para garantizar la continuación de las clases universitarias y exhortó a los graduantes a motivarse a cursar carreras que prioricen la salud y la producción del país.