Más de 3800 defensores del voto tendrá Táchira el próximo 6D

Freddy Alirio Bernal Rosales, candidato voto lista a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, lideró el abanderamiento de los 3 mil 825 Defensores del Voto de la Patria y Desbloqueo, acompañado por todos los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico en las instalaciones del Teatro Luis Gilberto Mendoza en San Cristóbal.

“En medio de tantas dificultades promocionadas por la derecha apátrida que se fue de la Asamblea a conspirar por el mundo contra el pueblo de Venezuela -debemos decirlo hasta la saciedad- aquí hay un pueblo que se no rinde, que no se arrodilla. Ellos no tienen moral, es decir, tienen rabo de paja y si es así, no deben acercarse a la candela”, expresó Bernal.

En este sentido, afirmó que con los candidatos por el Circuito San Cristóbal, Willy Medina y Olga Díaz; Circuito Alta Montaña Marta Gallo y Carlos Tovar; Circuito Sur, Keila Hernández y Julio García más los candidatos lista del Táchira que le acompañan, refiriéndose a al cantautor Diomar Rueda, el poeta y abogado José Leonardo Rosales y Grecia Colmenares por la JPSUV, lograrán recuperar los espacios de la Asamblea Nacional para defender la patria de Bolívar, para defender la revolución.

Bernal exhortó a los asistentes a estar atentos con las medidas de bioseguridad, recordando que aún la pandemia persiste. Recordó que del lado colombiano del estado se encuentra el Departamento Norte de Santander con un alto índice de contagio, por lo que urge la necesidad de garantizar las medidas de bioseguridad en cada centro electoral, desinfección, uso del tapabocas y distanciamiento social para proteger a todo el pueblo del Táchira, a los defensores del voto, a los electores y a los candidatos.





Kit de bioseguridad para el equipo de l Psuv

Bernal informó sobre la entrega de materiales para garantizar la bioseguridad de todo el equipo del PSUV y de los Defensores del Voto, que tiene por finalidad minimizar el riesgo de contagio este próximo 6D. El kit contiene 25 mil alcoholes y 25 mil tapabocas para toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Nos tenemos que cuidar por encima de todo; tenemos que seguir conteniendo los casos comunitarios de Covid-19. Por ello, hemos citado una parte importante de la estructura del partido los hombres y mujeres operativos, los que mueven a la gente, los que están en las comunidades, los que están en contacto directo con los electores para que tengan estos kits integrales de bioseguridad; y garantizar unas elecciones no solamente transparentes, democráticas y pacíficas, sino además con garantía de bioseguridad”, afirmó.

Llamado al pueblo

Freddy Bernal hizo un llamado al pueblo del Táchira, al pueblo de Venezuela a salir a ejercer su derecho al voto, elegir a los candidatos y candidatas de su preferencia.

“Las elecciones no se ganan con aplausos, tampoco con caravanas ni sonrisas, solo se ganan con votos y por lo tanto viene la tarea más dura. La tarea de garantizar el día de la elección la máxima participación del pueblo chavista, es el día decisivo por ello necesitamos de soldados y soldadas con capacidad de compromiso, que sin importar las condiciones climatológicas se queden allí defendiendo los votos de la revolución. “Debemos seguir al frente, independientemente de cualquier percance que se suscite durante el día, que con disciplina lo iremos resolviendo”, destacó.