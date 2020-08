Militares bolivianos piden decreto para intervenir bloqueos

El alto mando militar en Bolivia analiza la posibilidad de emitir un decreto supremo que permita a las Fuerzas Armadas (FFAA) intervenir en los bloqueos en caso de que la policía se vea rebasada, luego que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenazó al movimiento social con «meter bala».

“Si lo fuera lo haríamos, meteríamos soldados, policías y aplacaríamos los 151 bloqueos que hay en este momento”, dijo Murillo con relación a los más de 120 bloqueos que mantiene el movimiento obrero e indígena en demanda de que se cumpla la fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre, luego que se prorrogaron hasta el 18 de octubre.

En entrevista con un medio internacional, Murillo indicó: “No es solamente salir y meter bala, eso sería lo políticamente correcto”, citó Telesur.

A nueve días de iniciado el movimiento, que ahora exige también la renuncia de la autoproclamada Jeanine Áñez, el titular de Defensa, Fernando López, expresó en entrevista a Página Siete, que de ser necesario se emitirá un decreto supremo que permita a las FF.AA. intervenir en caso de que presuntos “grupos terroristas” armados estén detrás de los bloqueos en el país.

Por otra parte, el comandante en Jefe de las FFAA, Carlos Orellana, destacó en conferencia de prensa que “no es problema de un país, es problema de un grupo de personas; no quiero tomar temas políticos porque no me corresponde, pero es (la) posición intransigente de un grupo de personas que buscan muertes, enfrentamiento. ¿Eso es lo que se quiere?”.

Orellana señaló que solo un grupo de gente es el responsable de la actual situación de confrontación que vive el país impidiendo el paso de ambulancias y material médico, sin embargo, a pesar de las declaraciones de los militares, el movimiento ha demostrado que han dejado pasar los insumos médicos.

A nivel nacional suman más de un centenar de bloqueos a nivel nacional en avenidas que conectan con carreteras hacia el interior e internacionales donde la demanda inicial de garantía de elecciones antes del 18 de octubre pasó a segundo plano por la de renuncia de Jeanine Añez a la presidencia.

Comités Cívicos, exigen a Jeanine Añez decline su candidatura presidencial, represión a los bloqueos y que se anule el actual proceso electoral con la emisión de una nueva convocatoria a elecciones nacionales. Los Comités Cívicos fueron activos en el proceso de golpe de Estado. pic.twitter.com/97D4xg2ayh — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) August 11, 2020

Desde el lunes 3 de agosto comenzó el plan de bloqueo de carreteras en todo el territorio por parte de varias organizaciones sociales, a la cabeza la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). / Agencias