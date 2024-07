Mirla Castellanos se pronuncia tras el fallecimiento de su “Gallego”

La cantante Mirla Castellanos agradeció a las personas que le demostraron solidaridad en medio de los duros momentos que atraviesa, tras el fallecimiento de su esposo Miguel Ángel Martínez, ocurrida en España la tarde del miércoles 17 de julio.

Vía Instagram, “La Primerísima” comentó que el día de ayer sábado 20 de julio se celebró una misa para bendecir las cenizas de quien fue su pareja durante más de 40 años, al que llamaba “Gallego” por ser oriundo de Galicia. Los restos “reposan en la iglesia de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en Madrid, España”, detalló.

“Quiero agradecer inmensamente a todos y todas aquellas personas que me han enviado mensajes hermosos de fraternidad por este difícil momento. Cada mensaje de Instagram, WhatsApp, por privado, llamadas, Etc, lo agradeceré siempre. Gestos hermosos que no olvidaré”, expresó la intérprete de “Maldito amor”.

Más

El mensaje fue extensivo a familiares, amigos, conocidos y fanáticos fieles a la artista, una de las cantantes venezolanas más exitosas de todos los tiempos.

“Me gustaría abrazar a cada uno de ustedes en agradecimiento por tanto cariño. Los momentos que la vida nos presenta así son menos dolorosos con el cariño de TODOS USTEDES 🌹🌹”, añadió Mirla Castellanos.

“A los tantos amigos de Miguel Ángel igualmente muchas gracias (…) Los quiero mucho”, finalizó.

El largo mensaje sirvió de descripción para una foto antigua, en la que aparece la icónica cantante junto a Miguel Ángel Martínez en una pose llena de complicidad y hasta felicidad.

Al cierre de esta edición, el post rozaba los 5 mil “me gusta” y acumulaba 469 comentarios de apoyo para “La Primerísima” por su duelo.

“Mirla, que Dios te bendiga y te ayude en estos momentos tan fuertes. Sé que fue tu gran compañero de vida, que brille para él la luz perpetua y que descanse en paz 🕊️”; “Que la santísima Virgen lo cubra con su sagrado manto y lo lleve a descansar”; “Si cantamos todas tus canciones…si te admiramos tanto y si te amamos tanto… ¿como no abrazarte en este momento? Dios conforte tu corazón” y “Mi respeto, mi admiración, a mí también me gustaría darle un fuerte abrazo para acompañarte en su dolor, se le quiere mucho Sra @mirlalaprimerisima 🇻🇪🇻🇪🤗 Que brille la luz Perpetua para el Sr Miguel Ángel✨✨✨”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de la famosa cantante.