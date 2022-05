Niños migrantes venezolanos abandonados obtendrán nacionalidad colombiana

La Corte Constitucional colombiana determina las reglas a tener en cuenta a la hora de otorgar la nacionalidad colombiana a menores de edad venezolanos en condición de abandono, reseñan medios de comunicación de Colombia.

La nacionalidad colombiana se dará a los niños abandonados que estén bajo custodia del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) que hayan residido por más de 12 meses en Colombia y que se encuentren en proceso de adopción.

Para que el proceso de nacionalización se cumpla, inicialmente se deben agotar todas las vías para dar con el paradero de los familiares del menor abandonado y posterior a ello el defensor de familia a cargo podrá solicitar la nacionalidad por adopción.

La sentencia se dio al estudiar el caso de un niño venezolano de 3 años de edad que fue abandonado por su familia en Colombia hace más de un año y la defensora de familia Marisol Niño, quien lo representaba pidió que al menor se le protegieran derechos fundamentales como la vida digna, igualdad y tener una familia.

“El niño fue abandonado por una mujer que había asumido su cuidado y posteriormente desapareció sin dejar rastro alguno. Y como no hay vías diplomáticas con Venezuela, no podía contactarse a la familia. Además, una de las reglas para darlo en adopción es que sea colombiano, característica que no cumplía”, describe un reporte del medio El Colombiano.

Nacionalidad por adopción

El alto tribunal dio efectos inter comunis a su decisión: “Esto es, aquellos menores de edad de origen venezolano, migrantes irregulares y en situación de abandono probado, que acrediten como mínimo un año de domicilio permanente y continuo en Colombia, para efectos exclusivos de que se les tramite la nacionalidad colombiana por adopción”, dice el fallo.

En tal sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia deberá otorgar la carta de naturaleza para los niños que cumplan las condiciones establecidas y el ICBF deberá adelantar los trámites para que la Registraduría expida el respectivo certificado de registro civil, explica una nota de RCN.

De acuerdo a cifras del ICBF son más de 1.200 menores venezolanos los que tienen a cargo en la entidad sin definir su situación jurídica, por lo que la medida busca acoger a este grupo de menores para garantizarle el derecho a una familia mediante hogares sustitutos especiales para población migrante, los cuales podrían pedir la patria potestad de esos niños y niñas, refiere otra nota de El Colombiano.