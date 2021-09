Nuevas protestas contra el bitcoin y Bukele sacuden El Salvador

En El Salvador crece cada día el rechazo al Gobierno de Nayib Bukele. En una nueva jornada de protestas, miles de ciudadanos se manifestaron este miércoles para reclamar al presidente el respeto a la separación de poderes y en rechazo a la instauración del bitcóin como moneda de curso legal, según recoge la agencia EFE.

Las protestas se producen justo cuando el país celebra un año más de su independencia, luego de ser convocadas en las redes sociales desde hace varios días. Los manifestantes se concentraron en tres puntos diferentes para confluir en la plaza Francisco Morazán, en el Centro Histórico de San Salvador.

La jornada, que se había desarrollado en forma pacífica, cerró con confuso incidente en el que fue incendiado en el Centro Histórico un cajero automático que servía para operar con la billetera electrónica “Chivo”, lanzada por el gobierno la semana pasada, para operar con bitcoines.

Médicos, jueces, activistas de derechos humanos, veteranos de guerra, estudiantes, feministas y opositores del Ejecutivo de Bukele rechazaron también decisiones de la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Protestaron además por la decisión de duplicar el número de efectivos militares y una reforma constitucional, que según analistas, abre la puerta para la existencia de un partido único oficial.

Denuncian autoritarismo

“Salimos a la calle porque vamos en una condición acelerada de autoritarismo, en una condición acelerada de dictadura”, declaró a la AFP el juez Esli Carrillo, de 48 años, quien participaba en una marcha de los administradores de justicia.

Los jueces, que se presentaron de traje y corbata, rechazan una ley que el Congreso, dominado por los aliados de Bukele, aprobó el 31 de agosto para despedir a los jueces con 60 años de edad o 30 de servicio, lo que deja al Poder Judicial sin un tercio de sus magistrados.

“Que se vayan 259 jueces no es lo grave, lo grave es la afectación a la independencia judicial que está haciendo el presidente. Hay algo más grave, que es la pérdida total del Estado de derecho que tanto nos ha costado”, comentó por su parte el juez Luciano Lovato, de 55 años y con 23 de servicio.

El mandatario, al que las encuestas dan una alta popularidad y la revista Time colocó entre las 100 celebridades más influyentes, vio este 15 de septiembre la primera manifestación en su contra que concentró a miles de personas.

“Ha llegado el momento en el que todos estamos interesados en defender la democracia, la República, la separación de poderes”, dijo a periodistas el juez y exmagistrado del Supremo Sidney Blanco.

Rechazo a la reelección presidencial

Los tradicionales desfiles de bandas musicales se vieron desplazados este miércoles por la protesta, en la que los participantes se ataviaron con banderas del país, camisas con mensajes contra el bitcóin y contra la “dictadura”.

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!” y “sin independencia judicial no hay garantías para la defensa de los derechos humanos”, eran los mensajes de algunas de las pancartas portadas por los manifestantes.

También se pudo leer: “Mamá, me fui a defender mi patria. Si no regreso, me fui con ella” y “Basta de abusos contra la prensa”.

Los sectores que protestaron han criticado al presidente Bukele —principalmente desde las redes sociales— por supuestamente minar la separación de los órganos de Estado, atacar la transparencia en el manejo de recursos estatales y atacar a la prensa, entre otras denuncias.

Los cohetes, el humo de colores y la música de tambores pusieron la nota de color en la protesta, que tuvo una amplía participación femenina y que fue pacífica.

Los magistrados que fallaron a favor de la repostulación consecutiva del mandatario, si así lo desea, fueron nombrados por el Congreso oficialista el 1 de mayo, tras destituir a los jueces anteriores.