Ojo que mira: Los años de Chalbaud

Román Chalbaud cumplió 90 años. Es nuestro realizador más prolífico, autor de varios clásicos cinematográficos. Una vida entera dedicada al cine, que ha tocado el cielo varias veces.

El Pez que fuma (1977) es catalogada por algunos como la mejor película venezolana de la historia en disputa con Jericó de Luis Alberto Lamata. Yo me quedo con las dos, pero prefiero La Oveja negra (1987) también de Chalbaud. Estos rankings son una suerte de fetiche de la farándula, pero no dejan de ser interesantes.

La Quema de Judas, Sagrado y obsceno y Pandemónium no pueden olvidarse jamás. Román nos ha dibujado, recreado y cuestionado como ciudadanos y como sociedad. Ha hecho el cine que ha querido y nos ha cantado algunas cuantas verdades.

Con 90 años prepara Muñequita linda, actualmente en preproducción. En 2017 estrenó La Planta Insolente. Desde su opera prima Caín Adolescente (1959) no ha dejado de filmar. Exhibió al menos un largo en las últimas siete décadas y serán ocho cuando estrene su obra en este decenio.

Chalbaud podría ser el director de largos de ficción activo más antiguo del mundo. No es el más longevo ni el más antiguo director de cine porque también hay cortometrajistas y activos. ¡Ni les cuento!

Jean-Luc Godard cumplirá pronto 91 años y presentó Le Livre d’image en 2018, pero estrenó su primer largo À bout de soufflé en 1960. Alejandro Jodoroswky tiene 92 pero su opera prima Fando y Lis es de 1968. Clint Eastwood, de 91, comenzó como actor en la década de los 50, pero no fue sino hasta 1969 que debutó como director con Play misty for me.

Habría que certificar la veracidad de este planteamiento. No he dado con otro cuando comencé a investigar a raíz de la partida del portugués Manoel de Oliveira a los 106 años.

Chalbaud tiene una filmografía excepcional y una vitalidad envidiable alimentada por su inmenso amor al cine.

¡Gracias, maestro!

@sosasarabia