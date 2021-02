Padrino López: el 27F fue el descontento y expresión del pueblo

Este domingo el vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, manifestó que el 27 de febrero de 1989 fue un descontento y la expresión de un pueblo que se empoderó de lo que tanto tiempo había luchado,

Durante su participación en el programa Aquí con Ernesto Villegas, Padrino López expresó que hoy en día ese descontento desapareció y está desvanecido. “Ahora el pueblo tiene el poder para solucionar sus propios problemas”, además subrayó que “contamos con una democracia participativa, protagónica de mucho movimiento de base”, dijo.

Destacó que para aquel entonces era un joven oficial con el grado de Primer Teniente y se encontraba en la Guardia de Honor. “Gracias a Dios no me tocó sacar la ametralladora y disparar contra el pueblo; no estoy señalando a mis compañeros, sabemos que fue una orden política”, refiere un reporte del portal de VTV.

Asimismo, recordó que en su juventud sintió admiración por el Libertador Simón Bolívar y aquellos héroes de la Patria que dieron la vida por la nación. “Es muy importante la vida militar, la consolidación de la familia, porque eso le da mucha fuerza a uno en lo espiritual”, relató.

El también ministro del Poder Popular para la Defensa, señaló que hoy en día el pueblo venezolano sabe quienes son los causantes del bloqueo y las sanciones del país. “Es el imperialismo de Estados Unidos en alianza con la extrema oposición subversiva venezolana para agredir a la población”, puntualizó.