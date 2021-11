Padrino López: Voté por la autodeterminación de los pueblos

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ejerció su derecho al voto en los comicios que se llevan a cabo este domingo 21 de noviembre, en el que se elegirán a los representantes de más de 3.000 cargos públicos.

Tras ejercer su derecho al sufragio, el titular del Ministerio para la Defensa aseveró que su voto fue por la autodeterminación de los pueblos y contra el intervencionismos y el injerencismo.

«He votado por la autodeterminación del pueblo de Venezuela, contra el intervencionismos. Como ciudadano me siento feliz que es un proceso fácil», manifestó Padrino López.

«Nos da el animo permanente para continuar construyendo la República Bolivariana de Venezuela, para la refundación del Estado y de la sociedad democrática, y un estado federal, descentralizado. Reafirmar nuestro concepto nuestro proyecto federal y a reafirmar nuestra democracia», agregó.

En este sentido, recordó que el papel fundamental de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es resguardar la maquinaria electoral, así como a los votantes que acudan a los centros.

«Les recuerdo al pueblo, que la FANB tiene tareas específicas establecidas en la ley, no se inmiscuye en las funciones del CNE. Su tarea es custodiar todo el material electoral, el despliegue, el resguardo, y proteger al elector que viene a los centros electorales. No se inmiscuye en las tareas inherentes del CNE, no cierra ni abre centros. Lo hago como manera de aclaratoria», puntualizó.

Por otra parte, indicó que, para este jornada electoral, tanto la frontera como el espacio aéreo, se encuentra totalmente resguardada.

«La frontera está resguardada debidamente, el espacio aéreo está en perfecto resguardo, para que se vaya seguro a votar. Es un proceso que hemos cuidado mucho», recalcó.

Ante esta situación, indicó que nadie «está en el derecho de criticar el proceso que se hace en Venezuela», porque los venezolanos están en la capacidad elegir las formas de la democracia.

De igual forma, el ministro se manifestó en la red social Twitter, y aseveró que ejerció su derecho al voto porque cree «en la democracia, en sus instituciones», así como manifestó su «fe en el futuro de Venezuela».