Pedro Castillo y Keiko Fujimori rivalizarán segunda vuelta en Perú

Los candidatos presidenciales de Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, pasaron formalmente a la segunda vuelta electoral, de acuerdo con el reporte publicado hoy viernes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“En el marco de las Elecciones Generales 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales logró procesar el 100 por ciento de las actas electorales para presidente y vicepresidentes”, indicó la institución en un comunicado.

De acuerdo con la ONPE, Castillo, del partido Perú Libre, logró el 19,09 de los votos, mientras que Fujimori, de Fuerza Popular, captó el 13,36 por ciento, con lo cual encabezaron los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en el país el 11 de abril pasado.

Pedro Castillo es un maestro de escuela rural en su natal provincia de Chota, región Cajamarca. En el 2017, fue una de las caras más visibles de la huelga de docentes. El especialista en sociología política David Sulmont indicó que Castillo no es un outsider, debido a que ha estado ligado a la política sindical desde muy joven. “Ha estado teniendo un desempeño a nivel regional, gremial en los últimos años. Que no sea conocido en Lima no quiere decir que no tenga presencia en regiones”, indicó y también recordó que Perú Libre, organización política del candidato tiene como base la organización regional de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín.

Keiko Fujimori pasa por tercera vez a una segunda vuelta. En el 2016, perdió la presidencia por muy poco margen de votos frente a Pedro Pablo Kuczynski, quien luego tuvo una férrea oposición en el Parlamento dominado por el fujimorismo. “No es una candidata nueva, ella representa la continuidad. También tiene la mochila por el tema de acusaciones de corrupción y lavado de activos que pesan sobre ella”, indicó Sulmont. En un escenario de fragmentación, Fujimori pasó a la segunda vuelta con la tercera parte de los votos que obtuvo en el 2016.

El gran tema que los sitúa en orillas muy diferentes es su visión sobre la economía. En su plan de gobierno y en su discurso, Pedro Castillo ha señalado que apoya un rol más activo del Estado sobre la economía e incluso su plan contempla la nacionalización de empresas en sectores estratégicos como la minería, el gas y el petróleo. Keiko Fujimori es defensora del modelo de economía de mercado fijado en la Constitución de 1993, elaborada durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori.

Con información de agencias