Pescadores de La Guaira pidieron por la paz en la Bendición del Mar

Desde el Paseo La Marina, Monseñor Raúl Biord Castillo, Obispo de la Diócesis de La Guaira, ofició la tradicional bendición del mar este Domingo de Resurrección.

Recordó que la Iglesia Católica sigue llevando una palabra de fe, aliento y esperanza, desde las barriadas, en tiempos de pandemia.

Monseñor Biord bendijo el mar y a los pescadores de La Guaira, así como dio gracias al Creador por los frutos que se cosechan del mar y que sirven para alimentar al pueblo, y por la seguridad de los hombres y mujeres que surcan los mares para custodiar nuestras fronteras.

«Que el mar sea fuente de sanación, de salud para el pueblo, así como por el fin de la pandemia. La iglesia somos todos, por eso fue que salimos a las calles a llevar fe y esperanza. Recordemos cuidar del otro y cuidarnos, que somos uno solo como personas, por lo que debemos pedir por la paz, en unión y reconciliación», expresó el Obispo de La Guaira.

El acto religioso contó con la presencia de José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, Consejo de Pescadores del litoral guaireño, junto con los doce párrocos que comprende la Diócesis de La Guaira, además de la feligresía.

Durante la ceremonia religiosa los guaireños pídieron la construcción del templo en honor al Beato José Gregorio Hernández, en la urbanización Hugo Chávez, sector Playa Grande (Urimare) para que se constituya la parroquia diocesana ‘San Oscar Arnulto», ya que en 2021, fue colocada la primera piedra para la construcción de este templo.

«Pedimos por la salud, para que Dios nos ayude, y bendiga no sólo a nosotros sino también a nuestras familias. Si no creemos en Dios no podemos profesar la fe hacia la Virgen del Carmen y Virgen del Valle», expresó Andrés Palma, integrante del Consejo de Pescadores de La Zorra.