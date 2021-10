Planificaron volar a Evo Morales con dinamita

El gobernador del departamento de Santa Cruz de Bolivia, Luis Fernando Camacho, admitió en un video, grabado en diciembre de 2019, que había pactado con un dirigente que le ofreció 6.000 mineros armados con dinamita para “tumbar” al presidente Evo Morales, en medio del golpe de Estado de ese año.

Camacho, que fue uno de los impulsores de las movilizaciones contra Morales, cuenta en la grabación que el hombre, cuya identidad no reveló, lo abordó el 5 de noviembre de 2019, días antes del golpe de Estado, en el aeropuerto de El Alto, donde le prometió el contingente.

“La charla fue larga y me dice: ‘Yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prométeme ser presidente’. Yo le dije: ‘Ahorita primero recuperemos la democracia. No, yo te garantizo que lo vamos a tumbar. Pero… Ya, ok, te prometo’. Nos fuimos y dice: ‘Va a haber quilombo en el aeropuerto, pero vas a poder entrar’. Dicho y hecho”, se escucha decir a Camacho en el video, que fue grabado durante un acto de descubrimiento de un mural en su honor, en diciembre de 2019.

“Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”, dijo Camacho.

Esta nueva revelación es la segunda parte de un video que ya había sido publicado a finales de 2019, en la que el gobernador reconoce que su padre, José Luis Camacho, “cerró” un acuerdo con militares y policías para la caída de Morales, con la mediación de Luis Fernando López, quien fue ministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Áñez.