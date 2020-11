Pompeo en Turquía: sin reunión con el gobierno y con rechazo popular

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha debatido hoy con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, sobre libertad religiosa, durante una visita a Estambul en la que no va reunirse con ningún miembro del Gobierno turco debido, oficialmente, a problemas de agenda.

La reunión con el líder religioso ortodoxo tenía como objetivo “discutir cuestiones religiosas en Turquía y la región”, señalaron las autoridades estadounidenses.

Fuentes diplomáticas estadounidenses han indicado que Pompeo estaba dispuesto a reunirse con las autoridades turcas en Estambul, mientras que los medios locales se han referido a que el Gobierno condicionó cualquier encuentro a que tuviera lugar en Ankara, la capital.

Desde Washington se ha insistido en que Pompeo tiene una agenda apretada, ya que se encuentra de gira por varios países europeos y de Oriente Medio, y que el hecho de no reunirse con las autoridades no significa que se quiera mandar algún tipo de mensaje político.

El ministerio de Exteriores turco criticó el pasado miércoles como “inapropiado” expresar una supuesta preocupación por la libertad religiosa en su visita a Turquía.

“Sería más aconsejable que Estados Unidos se mire en el espejo primero y muestre la sensibilidad necesaria ante las violaciones de derechos humanos como el racismo, la islamofobia y los crímenes de odio en su propio país”, señaló en un comunicado.

Protestas contra Mike Pompeo

“¡EEUU es asesino de millones de musulmanes! ¡EEUU asfixió a George Floyd! ¡El imperialismo caerá!”, decían los carteles de los manifestantes.

“La visita del secretario de Estado de EEUU Pompeo a Estambul y su reunión con el patriarca es un intento de sembrar confusión contra la soberanía turca. Pompeo visita siete países durante su gira, pero solo en Turquía se encuentra con una figura religiosa y no con los representantes de las autoridades”, comentó Yildirim Gencer, presidente de la asociación TGB.

Mientras tanto, los diplomáticos estadounidenses aseguraron que fue el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien no encontró tiempo para reunirse con Pompeo debido a un cambio en la agenda del mandatario de Turquía.

Según los manifestantes, con la reunión entre Pompeo y el patriarca ecuménico de la Iglesia ortodoxa, EEUU incita a formar una coalición cristiana contra Turquía y el mundo islámico.

“Nos dirigimos a Pompeo: esto no es Bizancio, es la República de Turquía. Esto no es Constantinopla, es Estambul. Aquí sus leyes coloniales no funcionan, así como sus conceptos inventados de ‘patriarcado ecuménico’. Nuestros ciudadanos ortodoxos son ciudadanos de la República de Turquía. EEUU también los está golpeando a ellos con sus acciones antiturcas”, declaró Gencer.

La TGB opina que esta visita del secretario de Estado de EEUU continúa “la retórica de Joe Biden sobre el apoyo de los kurdos y la oposición contra Erdogan”./Agencias