Práctica de colocar a sospechosos boca abajo acumula críticas

Está cada vez más cuestionada la práctica que la policía en los Estados Unidos usa para colocar a los sospechosos combativos boca abajo y presionar sobre sus espaldas con las manos, los codos o las rodillas para tomar el control.

La práctica de estas formas de dominación a los sospechosos, ya han causado numerosas lesiones y varias muertes, puesto que no se establece un método y un tiempo máximo para someter a un individuo a esa posición, pero ¿qué período de tiempo es apropiado?

Esa pregunta y el método boca abajo están en el centro de atención después de que un video de la policía publicado la semana pasada mostrara a oficiales en el norte de California luchando con un hombre durante más de cinco minutos mientras estaba acostado boca abajo.

Él murió. Dos días después de que el video se hiciera público, un jurado en el sur de California otorgó más de $ 2 millones a la familia de un vagabundo que murió en 2018 después de que oficiales en Anaheim usaron una técnica similar para inmovilizarlo.

Ahora, un legislador del área de Los Ángeles que es un ex oficial de policía está tratando de prohibir las técnicas que crean un riesgo sustancial de lo que se conoce como “asfixia posicional”, una legislación a la que la policía se opone por vaga o innecesaria dado que la mayoría de los departamentos ya restringen la práctica.

“Esto no significa que un oficial de policía ya no pueda restringir a nadie cuando lo necesite por seguridad pública, pero significaría que no puede evitar que nadie respire o pierda oxígeno cuando lo restrinja”, dijo el asambleísta demócrata Mike Gipson en un comunicado.

Citó la muerte de George Floyd en Minneapolis el año pasado, quien estaba boca abajo cuando un oficial se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos, y otra muerte en California antes de Navidad que involucró a la policía en la comunidad de Antioch en el Área de la Bahía de San Francisco.

La legislación sobre esta práctica está recibiendo más atención después de que Mario González, de 26 años, muriera el 19 de abril pasado. El video de la cámara corporal publicado la semana pasada mostró que fue inmovilizado por cuatro empleados del Departamento de Policía de Alameda. Los oficiales lo confrontaron después de recibir llamadas al 911 que parecía desorientado o borracho y parecía estar rompiendo las etiquetas de seguridad de las botellas de alcohol que tenía en canastas de compras.

El manual de políticas del departamento dice que un sospechoso “no debe colocarse boca abajo durante un período prolongado, ya que esto podría reducir la capacidad de la persona para respirar”.

“Cada departamento tiene políticas al respecto”, dijo Ed Obayashi, un consultor de uso de la fuerza para las agencias de aplicación de la ley y un alguacil adjunto y asesor legal de la oficina del alguacil del condado de Plumas, California. “Todas las agencias de aplicación de la ley capacitan a sus agentes, los asesoran y les advierten sobre este mismo problema de restricción: la asfixia posicional”.

Timothy T. Williams Jr., un experto en tácticas policiales que pasó casi 30 años en el Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que la política debería ser más clara.

“La política debe ser más específica y dirigida: una vez que él o ella están esposados, deben ser retirados inmediatamente de la posición boca abajo, colocados de lado y, si es posible, colocados”, dijo Williams. De lo contrario, “dejas todo a la interpretación subjetiva: lo que puede ser corto para ti, puede ser largo para mí”.

Eso no es nuevo: un boletín de 1995 del Departamento de Justicia de EE. UU. Advirtió a las agencias que “tan pronto como el sospechoso esté esposado, sáquenlo del estómago”.

Williams y Obayashi están de acuerdo en que los oficiales en Alameda deberían haber sabido que necesitaban poner a González de su lado más rápidamente. De hecho, el video captura a un oficial sugiriendo que lo hagan unos 15 segundos antes de que González pierda el conocimiento. Otro oficial se negó, aparentemente por temor a perder el control.

El video muestra a un oficial colocando un codo en el cuello de González y una rodilla en su hombro, mientras que otro parece poner una rodilla en su espalda y la deja allí durante unos cuatro minutos, incluso mientras González jadea por aire. Los agentes lo esposaron unos dos minutos después de que lo inmovilizaron contra el suelo, pero no lo pusieron de espaldas hasta tres minutos después, cuando había perdido el conocimiento.

Desde un punto de vista médico, cualquier restricción de oxígeno o flujo sanguíneo es demasiado prolongada, dijo la neuróloga Nicole Rosendale de la Universidad de California en San Francisco.

“No existen formas seguras y definidas de tener a alguien en una posición como esta y reducir el oxígeno”, dijo. “No hay forma de predecir quién podría estar en mayor riesgo o menor riesgo de complicaciones de esta posición”.

Esa es la premisa de la propuesta de prohibición de California, que prohibiría aplicar presión o peso corporal en el cuello, el torso o la espalda de una persona inmovilizada o acostarla boca arriba o boca abajo sin un control adecuado.

La Asociación de Alguaciles del Estado de California dijo que el lenguaje es demasiado amplio, las violaciones serían demasiado difíciles de juzgar y una prohibición dejaría a los oficiales con menos opciones contra sospechosos violentos y más propensos a usar porras o pistolas paralizantes.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales dijo que Nevada promulgó una prohibición similar el año pasado como parte de una legislación más amplia.

Después de la muerte de Floyd, California prohibió el año pasado a la policía usar agarraderas con brazos, incluidas agarraderas que aplican presión a la tráquea y las carótidas de una persona que ralentizan el flujo de sangre al cerebro.

Con información de AP