Presentan juicio de Trump como el “más grave crimen constitucional”

Donald Trump cometió el “más grave crimen constitucional” de un presidente estadounidense, cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el mes pasado, afirmaron el lunes los fiscales demócratas en la víspera de su juicio político en el Senado, destaca este lunes AFP.

En su presentación final antes de que los 100 integrantes de la Cámara Alta se reúnan para juzgar a Trump, los nueve fiscales en el juicio -todos congresistas demócratas- insistieron igualmente en que el caso no debe ser sobreseído.

Los abogados de Trump urgieron este lunes al Senado para que desestime el juicio en un documento publicado horas antes, alegando que este “carece de jurisdicción” para juzgar a Trump, quien dejó el cargo el 20 de enero, al no ser ya el presidente activo.

Los líderes demócratas rechazaron directamente el argumento y dijeron que había una evidencia “abrumadora” de delitos y faltas graves procesables.

“Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos -que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder- es el más grave crimen constitucional jamás cometido”, expusieron en el documento.

“El artículo de acusación argumenta que una ofensa imputable por la Constitución no está sujeta a una moción de desestimación (y) está dentro de la jurisdicción del Senado actuando como Corte de Impeachment”, aseguraron.

Existe también una creciente presión para que el juicio se resuelva de forma rápida para que el Senado pueda centrarse así en otras prioridades legislativas como el gran plan de ayuda contra el coronavirus impulsado por Joe Biden.

“Puro teatro”

Los abogados de Donald Trump denunciaron el lunes el juicio al expresidente como “puro teatro político” y acusaron a los demócratas de tratar de usar el trauma del asalto al Capitolio para sacar ventaja partidista, reportó AP.

El expediente judicial introducido por la defensa del exmandatario constituye un amplio ataque contra las acusaciones que fundamentan el proceso emprendido en la Cámara de Representantes, y presagia los argumentos que serán esgrimidos en el Senado.

El tono mordaz del documento, donde se acusa a los demócratas de esgrimir argumentos “obviamente absurdos” y de tratar de “silenciar a un rival político” revela que la defensa de Trump tratará de sembrar dudas sobre la constitucionalidad del proceso y sobre la culpabilidad del exmandatario.

“Los demócratas nunca quieren desperdiciar una buena crisis y son incapaces de entender que no todo es culpa de sus adversarios políticos, no importa cuánto deseen aprovechar todo momento de incertidumbre sobre el pueblo estadounidense”, dice el documento de la defensa.

Añaden que Trump simplemente estaba ejerciendo su libertad de expresión cuando cuestionó los resultados de las elecciones y que éste explícitamente pidió a sus partidarios protestar pacíficamente, por lo que no se le puede hacer responsable del ataque al palacio legislativo el 6 de enero. Insisten que el Senado no tiene el derecho a enjuiciar a alguien que ya no ocupa la presidencia, argumento que ha sido cuestionado por numerosos expertos, incluso conservadores.

La defensa sostiene que los demócratas no buscan justicia sino “un intento egoísta de aprovecharse del horror y la confusión que invadió a los ciudadanos de todas las tendencias políticas al ver la destrucción del Capitolio por parte de unos pocos centenares de personas el 6 de enero”.

Con información de agencias