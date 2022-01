Presidente de México López Obrador contagiado de nuevo de covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo por segunda vez a Covid-19 luego de que hoy se presentara con ronquera en su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on email

En un Twitter confirmó que está contagiado de la enfermedad y aunque los síntomas son leves,

En un Twitter confirmó que está contagiado de la enfermedad y aunque los síntomas son leves, permanecerá en aislamiento y solo realizará trabajo de oficina y se comunicará de manera virtual hasta salir adelante.

Otro mensaje informa que, en tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!, expresa en la despedida.

Por la mañana temprano en su habitual rueda de prensa, a una observación hecha por un periodista porque se presentó fañoso dijo que, efectivamente, había amanecido ronco y que se sometería cuanto antes a una prueba de Covid-19.

Pocos minutos después de las seis de la tarde emitió dos Twitter en los que reveló que había dado positivo aun cuando pensaba que padecía de una simple gripe.

Es la segunda ocasión en que el mandatario adquiere la enfermedad. La primera fue el 24 de enero de 2021, casi un año después del inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que en México comenzó en febrero de 2020.

