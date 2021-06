Presidente ruso despreocupado por ataques de homólogo estadounidense

El presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó a la televisora NBC que no le preocupaban las escandalosas declaraciones de su homólogo estadounidense, Joseph Biden, en un reciente discurso, destacó hoy la prensa local, refiere Prensa Latina.

‘Siempre he actuado en interés del pueblo ruso y del estado ruso. Y las diferentes etiquetas no son algo que me preocupe en lo más mínimo’, dijo Putin, respondiendo a la pregunta de cómo se siente acerca de que Biden lo considerara asesino.

En un fragmento de la entrevista transmitido la víspera por el canal estadounidense, el mandatario ruso apuntó que durante su trabajo se acostumbró “a todo tipo de ataques desde todos los ángulos, bajo cualquier tipo de pretexto y razones, y de diferentes calibres y ferocidad, y nada de eso me sorprende”.

Agregó que el ‘uso de tales etiquetas se ha vuelto normal en la cultura política estadounidense, probablemente influenciada por Hollywood, no parece normal en Rusia’.

El jefe de Estado ruso señaló que el presidente Biden es “ciertamente muy diferente'”de Donald Trump y advirtió que el actual jefe de la Casa Blanca “ha estado involucrado en política prácticamente toda su vida adulta”, comentó.

Expresó su esperanza de que “no habrá pasos impulsivos por parte del actual presidente de Estados Unidos”. La versión completa de la entrevista está programada para transmitirse por NBC el lunes 14 de junio.

Putin y Biden se reunirán en Ginebra el próximo 16 de junio en lo que será la primera cumbre ruso-estadounidense desde las conversaciones de Putin con Trump en Helsinki en julio de 2018.

El Kremlin informó que los mandatarios planean discutir el estado y las perspectivas de un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales, temas de estabilidad estratégica y de actualidad en la agenda internacional, incluida la interacción en la lucha contra la Covid-19 y la solución de conflictos regionales.