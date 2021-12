Procuraduría solicita investigar a presidente de Perú «por corrupción»

El procurador general de Perú, Daniel Soria, pidió hoy a la Fiscalía de la Nación investigar al presidente Pedro Castillo, por sospechar que el gobernante habría incurrido en los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram

El pedido está referido a presuntas gestiones ante el organismo de obras viales, Provías, para favorecer a un consorcio privado en una licitación, caso por el cual son investigados el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y la empresaria Karelim López, según señala el portal Prensa Latina.

Las casas de ambos fueron allanadas hoy por orden judicial, en busca de evidencias, y el procurador dijo que López se reunió varias veces con Castillo con el supuesto fin de que el mandatario intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane una licitación.

Añade que, por tanto, existen sospechas de que Castillo “también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias” por el que es indagado el exsecretario Pacheco.

Soria afirma en el pedido que algunas de las reuniones citadas se realizaron en una casa y no en el palacio de gobierno, donde el mandatario debe despachar y reportar sus visitas.

Anota además el hecho que la Procuradoría pidió dos veces al despacho presidencial sobre las reuniones del mandatario fuera del palacio y la respuesta fue que no había en este un registro de reuniones en otros lugares.

En su pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el procurador le solicita que no suspenda la investigación después de abrirla, referencia a que así ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra, bajo la premisa de que un mandatario no puede ser indagado ni juzgado durante el ejercicio del cargo.

Sostiene al respecto que no se debe esperar a que termine su mandato porque, según afirma, la Constitución no prohíbe que los presidentes sean indagados.

De otro lado, el abogado de Karelim López, César Nakazaki, negó que su cliente haya ofrecido a la Fiscalía declarar, para lograr su inmunidad, que entregó dinero a Castillo a cambio del apoyo denunciado, como afirmó una versión periodística.

“Mi cliente jamás ha dicho eso, es absolutamente falso”, manifestó Nakazaki tras culminar el registro de la vivienda de López y señaló que ella no trató con el presidente Castillo y solo se reunió con el secretario Pacheco, por temas ajenos a su actividad empresarial.