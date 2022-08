Protestas en Argentina en apoyo a Cristina Fernández

Agrupaciones políticas del Frente de Todos (FdT), organizaciones sociales, estudiantiles y organismos de Derechos Humanos convocaron para el próximo jueves a sendas concentraciones públicas en las ciudades de Rosario y Santa Fe «en defensa de Cristina Fernández de Kirchner y la democracia».

Ambas actividades tienen por objetivo brindarle apoyo a la vicepresidenta en el marco del juicio oral por la denominada causa Vialidad, en la que es una de las acusadas, y en el que la propia Cristina denunció ser víctima de persecución mediática y judicial.

«Frente a la persecución judicial, política y mediática contra nuestra Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un claro intento de proscribir a la principal figura política, convocamos a movilizarnos en defensa de la democracia y el Estado de Derecho», señala la convocatoria de la actividad en Rosario.

La convocatoria, firmada por militantes del Frente de Todos Rosario, está citada para las 17 en la plaza 25 de Mayo de Rosario, donde cada jueves se realiza la tradicional Ronda de las Madres.

«Si proscriben a Cristina, proscriben a todas y a todos. Se vulnera el Estado de Derecho y la posibilidad cierta de superar este presente de desigualdades, de pobreza repartida y de riquezas en pocas manos», aseguraron los organizadores.

También para las 17 del próximo jueves, otros sectores convocaron a una movilización «en defensa de CFK y la democracia» en los juzgados federales de la ciudad de Santa Fe, ubicados en las calles 9 de Julio y Monseñor Zazpe, refiere Télam.

«La convocatoria es amplia, para que participen todos los sectores del campo nacional y popular más allá de las pertenencias a las agrupaciones», dijo uno de los organizadores de las actividad en Santa Fe.

Las convocatorias, realizadas por medio de las redes sociales, plantean «no al lawfare, reforma judicial, democratización de la Justicia y libertad a todas las presas y presos políticos».

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, manifestó que «las irregularidades en el proceso penal y la persecución judicial y mediática a Cristina dañan el ejercicio de los derechos políticos de los argentinos y generan un antecedente nefasto sobre el principio de responsabilidad para quienes tienen personal a su cargo».

Sigue la vigilia

Tal como pasó en la noche del lunes, en el que una multitud se acercó para manifestarle su apoyo a Cristina Kirchner, este martes militantes se agrupan en la casa de la vicepresidenta para llevar a cabo otra noche de vigilia.

Si bien no hay una convocatoria abierta hacia el hogar de la exjefa de Estado, la militancia se aprontó en los alrededores del departamento, en el cruce de Juncal y Uruguay, en una señal de respaldo, refiere Página 12.

Más temprano, los argentinos se congregaron a las afueras

No podemos permitir que la encarcelen porque nos puede pasar a nosotros también. No hay Estado de Derecho. Todo es un desastre. No queremos una justicia que no cumple con su rol, afirmó.

No hay ninguna prueba para que Cristina vaya presa y, sin embargo, quieren que cumpla 12 años encerrada. Es incomprensible. Todo lo que ella nos dio a los pobres, a los abuelos, es algo que no se olvida, añadió.