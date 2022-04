PSUV se declara en guerra contra la corrupción «venga de dónde venga»

Este sábado se desarrolló la segunda plenaria del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el IV Congreso de la Juventud de la tolda roja, donde se discute la promoción de un nuevo código de ética que apunta a la erradicación de las desviaciones que derivan en la corrupción.

En el encuentro de los delegados de este partido que se realizó en los espacios del Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, insistió en la importancia de la lucha contra la burocratización y la corrupción.

«Nos hemos propuesto presentar ante la militancia un código de ética revolucionario», adelantó y precisó que este nuevo instrumento debe promover un mayor nivel de responsabilidad de la militancia y gobernantes pertenecientes a la tolda roja.

No le teman a la denuncia

Como parte de las desviaciones que se deben evitar, Cabello recordó la reciente revelación de relaciones con el narcotráfico por parte de varios dirigentes del PSUV de un municipio zuliano.

«Nosotros no podemos permitir la colombianización de la política en Venezuela y eso fue una puñalada en el corazón de la Revolución», señaló al tiempo que recriminó que esto sucediera sin que existiera denuncia al respecto.

«¿Nadie se dio cuenta? ¿Nadie vio nada? ¿Nadie sospecho algo?, interrogó al tiempo que instó a «no temerle a la denuncia».

«No podemos temerle a la denuncia, debemos denunciarlo para tomar los correctivos, somos nosotros, no esperemos que otro vengan a hacerlo, nosotros debemos hacerlo hoy para que no tengan que venir nuestros hijos dentro de 20 años a hacerlo», apuntó.

Recalcó que «contra esas mafias nosotros estamos obligados a luchar, llámese como se llame, cumpla la función que cumpla, pero nosotros estamos obligados a luchar».

Honestidad del liderazgo

Cabello se refirió a la necesidad de promover los «valores revolucionarios» y destacó la honestidad que signa al liderazgo de la tolda socialista.

«Los que conocen al presidente Nicolás Maduro saben de su condición de honestidad, jamás van a ver a Nicolás promoviendo negocios ni grupos», dijo y aseguró que «a mi nadie me ha invitado a conspirar, después del 4F nadie, porque saben que yo no voy a traicionar y nadie me ha invitado a hacer un negocio, porque saben que lo voy a mandar para el carajo llámese como se llame».

Llamó para que a partir de este cónclave de los psuvistas «sigamos avanzando en las tareas que nos toquen y hagamos de este congreso el renacimiento de nuestro espíritu revolucionario».

«Hagamos de este congreso el renacer. Aléjense de las debilidades, alejémonos de las tentaciones que ustedes saben quiénes son (…) tengamos cuidado con que alguien pueda interesarse de repente un uno», pidió.

Insistió en el llamado a estar alertas «para saber donde están los desvíos como revolucionario y como revolucionaria, y el que tenga una duda párese y piense qué haría Chávez y le garantizo que estará actuando de manera revolucionaria sin ningún tipo de vicios».