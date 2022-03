Putin asegura que Rusia está lista para afrontar el bloqueo

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin dijo que la economía rusa se está adaptando a la situación que ha surgido después de la introducción de nuevas sanciones occidentales, y esto solo aumentará la independencia del país.

Durante la reunión realizada este jueves entre presidente Putin, con miembros de su Gobierno, el mandatario advirtió que los bloqueos desde occidente “tendrán graves consecuencias en el mundo” y denunció cómo EEUU y la UE intentan culpar de sus errores económicos a Moscú.

Destacó que bloquear fertilizantes, petróleo, gas y metales rusos, “tendrá graves consecuencias para el mercado mundial y para los alimentos en general”, y que Rusia está lista para redirigir sus exportaciones a otros países.



Señaló que el alza de precios de la energía en Occidente es “resultado de sus propios errores de cálculo” y por ejemplo, el bloqueo a hidrocarburos rusos en EEUU no causa “la inflación sin precedentes” de ese país, “porque el suministro de petróleo ruso al mercado estadounidense no supera el 3%… un volumen insignificante y (aun así) sus precios están subiendo”, dijo.



En franca referencia al discurso del jefe de Exteriores de la UE, Josep Borrell, al Europarlamento, dijo que los “países que toman acciones de enemistad… piden a sus ciudadanos que aprieten los cinturones, que se abriguen mejor” y aseguran que la crisis es por el bloqueo a Rusia, pero que esa excusa no es válida porque Rusia cumple sus obligaciones de exportación de gas.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, habría pedido este miércoles a los ciudadanos europeos que «bajen la calefacción en sus casas», porque hay que «pagar un precio» por «cortar el cordón umbilical» con la economía rusa por la guerra en Ucrania.

«La primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une a nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra», dijo Borrell en un debate en el Parlamento Europeo con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sobre la operación militar rusa.



Putin destacó en la reunión con los miembros de su gobierno cómo EEUU, tras bloquear el petróleo ruso “intenta hacer las paces con Irán e inmediatamente firmar todos los documentos (del acuerdo nuclear) y también fueron a Venezuela a negociar”, tras “imponer sanciones ilegítimas” y ahora reculan. “Lo mismo ocurrirá con nuestro país, no tengo ninguna duda de ello”, dijo Putin.

Rusia superará las sanciones

«Ahora la presión de las sanciones es compleja y crea ciertos problemas para Rusia, pero así como superó estas dificultades en años anteriores, las superará ahora, dijo Putin.

Enfatizó que Rusia «no se va a cerrar a nadie» y que se deben proteger de manera confiable los derechos de los inversionistas extranjeros que permanecen para trabajar en el país.

El jefe de gobierno de la Federación Rusa, Mikhail Mishustin, señaló que la mayoría de las empresas extranjeras anunciaron un cese temporal de sus actividades manteniendo los empleos y los salarios, y prometió «supervisar cuidadosamente esta situación».

Control de la inflación

El presidente ruso, Vladimir Putin, confía en que las autoridades resolverán todos los problemas, aunque el nivel de demanda de algunos bienes ahora está aumentando.

«Está claro que en esos momentos, por supuesto, aumenta la demanda de la gente por ciertos grupos de bienes. Pero no tenemos ninguna duda de que resolveremos todos estos problemas en el curso del trabajo en un modo tranquilo», dijo el jefe de Estado durante la reunión con miembros del gobierno.

«Poco a poco, la gente se orientará, entenderá que simplemente no hay eventos que no podamos cerrar, resolver, simplemente no existen», dijo. Asimismo, admitió que hay cuestiones que requieren de atención especial». admitió el presidente ruso.

Moscú cumple sus obligaciones

El presidente ruso aseguró que Moscú está cumpliendo todas sus obligaciones respecto al suministro de recursos energéticos a Europa y otras partes del mundo, incluida Ucrania.

“Acerca de esos países que están dando pasos hostiles hacia nuestro país y nuestra economía, sabemos muy bien que están llamando a sus ciudadanos a apretarse el cinturón, a vestirse más abrigados. Y hablan de las sanciones que nos están imponiendo como el motivo del deterioro de su situación“, dijo.

El jefe de Estado ruso afirmo que “todo parece muy extraño, especialmente porque estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Permítanme enfatizar una vez más que estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones en el campo del suministro de energía“.

“Nosotros, junto con nuestros socios que no reconocen estas acciones ilegales, sin duda encontraremos una solución a todos los problemas que intentan crearnos“, avisó el mandatario, al tiempo que rechazó que Rusia sea culpable del aumento de los precios del petróleo en Estados Unidos (EE.UU.) y dijo que fue decisión de Washington dejar de importar combustibles rusos