Radicalizan acciones contra las bandas de extorsión en el Zulia

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, sostuvo una reunión con los diferentes organismos de seguridad de la región, con el objetivo de tomar acciones radicales en contra de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada en la entidad, como parte del Plan de Seguridad contra las bandas delictivas de extorsión que lleva por nombre “Zulia Segura”.

La estrategia estará comandada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) dentro del Plan Nacional de Seguridad con toda la metodología y planificación que el Ministerio del Poder Popular de Justicia y Paz en los cuadrantes de paz.

Indicó que “iniciamos una batalla contundente contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada; y exhortó a los fiscales del Ministerio Público al acompañamiento para hacer justicia en el combate contra la inseguridad. La meta es neutralizar las bandas delictivas y frenar la extorsión”.

El mandatario regional enfatizó que “seremos nosotros el terror de las bandas delictivas; también indicó que tienen listo un plan para la intervención del retén de Cabimas.”

Prieto enfatizó que, “las bandas delictivas le han declarado la guerra al Estado y el Estado responde que a partir de hoy acepta ese reto y las autoridades han firmado este lunes más que un compromiso, han aseverado que están “listos y dispuestos” a dar el combate contra la delincuencia”, acotó el mandatario.





Agregó que “El Gobierno colombiano impulsa la penetración del paramilitarismo hacia Venezuela con sus prácticas de extorsión y muerte”.

“Estamos claros que hay complicidad y vamos a ser implacables, no me puedo llamar Gobernador del Zulia si no me pongo al frente y de manera contundente en la lucha contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada, al que agarremos con una granada, le haremos seguimiento a su expediente judicial para que se le aplique la pena máxima, las granadas utilizadas para la extorsión provienen de Colombia”.

El Gobernador puntualizó que, casi que es un reto lo que se plantean las bandas delictiva, que amenazan a funcionarios y alcaldes, por lo que es de vital importancia fortalecer el sistema de seguridad en la región.

También recordó que ya se han emitido algunos decretos para vigilar el desplazamiento, y ha orientado al general Eliecer Pereira, Comandante del Cuerpo de Policías Bolivarianos del Estado Zulia (Cpbez) a que se supervise la circulación de todos los motorizados, ya que este vehículo es uno de los más utilizados por la delincuencia.

“Me voy a comprometer a que estas acciones sean contundentes”, puntualizó Prieto.

Por su parte, el M/G José Santiago Moreno Martínez comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, informó que “hemos neutralizados 13 delincuentes en la últimas semana, la mitad vinculados a delitos de extorsión”.