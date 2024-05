Revelan nuevos datos sobre el accidente de helicóptero del presidente iraní

Nuevos datos fueron revelados por el jefe de gabinete Qolam Hosein Esmaili, del presidente fallecido Ebrahim Raisi, de cómo habrían sido los momentos previos al accidente del jefe de Estado iraní, quien perdiera la vida junto al canciller y demás funcionarios del Gobierno el pasado domingo 19 de mayo en un vuelo de helicóptero, refiere la agencia oficial iraní IRNA.

Hosein Esmaili relató para una televisora que, cerca de la 1 de la tarde, había un clima bueno y despejado y sin ningún fenómeno meteorológico especial, “el vuelo hacia Tabriz comenzó”.

Después de 45 minutos de vuelo, se observó una nube en forma de mancha cerca de una mina en un valle. El piloto del helicóptero que transportaba al presidente informó a los demás pilotos que subieran para alcanzar las nubes.

Revelan nuevos datos sobre el accidente de helicóptero del presidente iraníhttps://t.co/M0ppxrHyYv pic.twitter.com/IGDmaenAk2 — IRNA Español (@irna_es) May 21, 2024

Después de 30 segundos de continuar el vuelo por encima de las nubes, nuestro piloto se dio cuenta de que el helicóptero del presidente desapareció.

Como el helicóptero no subía, inmediatamente nuestro piloto dio la vuelta y regresó. Le pregunté por qué regresaste. Dijo que el helicóptero del presidente no había subido; se decidió dar la vuelta y encontrarlos. Nosotros también, en esta parte que estaba nublada, no veíamos el suelo debajo de nosotros, no era posible regresar debajo de las nubes, por mucho que intentamos establecer comunicación por radio, no fue posible. Uno o dos minutos después, aterrizamos en la mina de cobre Songoon y seguimos buscando.

Intentamos llamar al ministro de relaciones exteriores y al jefe de seguridad, pero ninguno respondió.

La tripulación de vuelo dijo que habían llamado al Capitán Mostafavi, quien respondió y dijo que no estaba bien y que habían caído en un valle y no mencionó nada en particular. Luego, llamé con el mismo teléfono y el representante del Líder en la provincia, Mohammad Ali Ale-Hashem, respondió. Le pregunté cómo estaba, y dijo que no estaba bien y que tenía dolor y que habían caído entre los árboles. Pregunté por los demás acompañantes, dijo que no veía a ninguno y que no había nadie cerca de él, y que el bosque era denso.

Los equipos de rescate se dirigieron de inmediato hacia la zona que habíamos estimado como el lugar del accidente. Más tarde, cuando pudimos encontrar el lugar del accidente, las condiciones de los cuerpos mostraban que el presidente y los demás acompañantes habían perdido la vida de inmediato, pero Ale-Hashem perdió la vida después de unas horas, reseño la agencia estatal IRNA.

ONU homenajea al presidente Raisi con bandera a media asta

La sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra arrió su bandera a media asta en honor al presidente mártir de Irán, Seyed Ebrahim Raisi y sus acompañantes fallecidos en el accidente aéreo del pasado domingo.

Asimismo las banderas que representan a las naciones miembros de ese cuerpo internacional también han sido bajadas en la sede de la ONU en Ginebra, en señal de duelo por el fallecido presidente.

Cabe recordar que el helicóptero que transportaba a Raisi y su séquito se estrelló el por la tarde del domingo (19 de mayo de 2024) cuando se dirigía a Tabriz, la capital de Azerbaiyán Oriental, desde un lugar en la frontera con la República de Azerbaiyán, donde el presidente iraní había inaugurado un importante proyecto de presa.