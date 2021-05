Rodríguez: ya Guaidó no significa absolutamente nada

“Quizá tenga que corregir un poco en que ya (Juan) Guaidó no significa absolutamente nada”, señaló el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, durante entrevista con RT donde señaló que el exdiputado extremista es solo una figura para ejecutar el robo de los activos de Venezuela.

“Guaidó se ha convertido en un tremendo negocio, se han apropiado de más de 30 mil millones de dólares que le pertenecen a Venezuela, los activos de Citgo, Monómeros. El último acto de corrupción lo denunciamos recientemente desde la Asamblea Nacional con pruebas”, denunció.

Señaló que este robo ha beneficiado al sector extremista de la oposición y a la familia del exdiputado venezolano quienes ostentan lujos en los países donde se encuentran.

“Lo que si queda perfectamente claro es que es el uso discrecional que ha hecho Guaidó con el dinero de todas y todos los venezolanos, son utilizados para comprar condominios costosísimos en Miami, fortuna que ostenta el hermano de Juan Guaidó no hay manera de ocultarla, no hay manera de que demuestre cómo hizo para cambiar de un apartamento en una urbanización popular de Venezuela por un costoso apartamento de 2,3 y 4 millones de dólares, gastos en discotecas, vehículos”, indicó.

James Story es jefe de la oposición

Rodríguez sostuvo que el liderazgo y la órdenes que se dictan para el sector extremista de la oposición venezolana es ejercido por el funcionario estadounidense James Story tal y como lo evidencian sus declaraciones.

“Yo creo que el señor James Story cambio de posición porque ya se asume como líder de la oposición venezolana, les dio una orden y es una instrucción de unirseque está siendo cumplida cuidando las formas porque le cambiaron el nombre”, afirmó y lamentó que existan sectores de la oposición venezolana que se subyuguen a los mandatos del Departamento de Estado de EEUU.

“Están muy acostumbrados a bajar la cabeza ante el Departamento de Estado, en el 2018 la oposición quería participar en las elecciones, la división de AD viene de 2018 porque Bernabé Gutiérrez le dijo a Ramos Allup para participar y el encargado de negocios de la embajada estadounidense en ese momento fue a la casa de Ramos Allup a decirle que no iban a participar Habían factores que querían participar en las parlamentarias y no los dejaron, los llamaban y los amenazaban y les decían tu no vas”, recordó.

Reiteró que pese a esta posición el Gobierno venezolano mantiene diálogo con todos los sectores de la oposición “y puedo decir que la situación más compleja es que esas oposiciones están tan divididas que a veces cuesta mucho que se pongan de acuerdo para trabajar en función del nuevo Consejo Nacional Electoral, en estos momentos se están dando reuniones de manera muy ardua”.