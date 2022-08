Rusia denuncia nuevo ataque a planta nuclear de Zaporiyia

Las tropas ucranianas atacaron nuevamente la ciudad de Energodar y la central nuclear de Zaporiyia, denunció el portavoz de la administración regional, Vladímir Rógov.

Desde Moscú han advertido en múltiples ocasiones que los ataques ucranianos a la central nuclear favorece una catástrofe nuclear que podría afectar a varios países europeos.

«Energodar y la central nuclear de Zaporiyia están nuevamente bajo el fuego de los combatientes de Volódimir Zelenski. Según testigos, en la ciudad se escuchan nuevamente explosiones. Los proyectiles cayeron en el área de la ribera del río Dniéper y de la central nuclear», escribió el funcionario en su canal de Telegram.

El 12 de agosto, el presidente de la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, alertó que los bombardeos a la central de Zaporiyia pueden provocar una catástrofe nuclear y que la responsabilidad por sus consecuencias recaerá sobre EEUU, el régimen de Kiev y los dirigentes de la UE, que no tomaron medidas para impedirla.

«El proceder de Washington y Kiev lleva en sí el peligro de una catástrofe nuclear (…). La responsabilidad por las consecuencias de eso recaerá sobre Biden y Zelenski y también sobre los jefes de los Estados europeos, con la silenciosa aceptación de quienes se lanzan esos ataques», escribió el político en su canal de Telegram.

Un nuevo ataque a la diplomacia

Moscú considera la expulsión de un diplomático ruso de Montenegro como un nuevo episodio de la campaña híbrida desatada por Occidente contra Rusia, dijo el sábado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajárova.

«Vemos el acto de las autoridades montenegrinas como otro episodio más de la campaña híbrida desatada por Occidente y sus secuaces contra Rusia. Percibimos este movimiento como la falta de voluntad y la incapacidad de Podgorica oficial para alejarse de la política de seguir mecánicamente este línea destructiva- en detrimento de la seguridad internacional y, asimismo, de sus propios intereses nacionales», dijo el diplomático.

El intento de fundamentar este paso en un comentario público correspondiente puso al descubierto la ausencia de las razones y la lógica de esta gestión, enfatizó Zakharova.

«Nos reservamos el derecho de tomar medidas en especie de acuerdo con la práctica generalmente aceptada», dijo la portavoz.

El 12 de agosto, Montenegro declaró persona non grata a un diplomático ruso. El 7 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Montenegro declaró personae non grata a cuatro diplomáticos rusos a quienes se les ordenó abandonar el país en un plazo de siete días. El 31 de mayo, Rusia tomó represalias declarando a un empleado de la Embajada de Montenegro en Moscú persona non grata.