Santos Amaral defiende rol de la mujer en nueva Asamblea Nacional

La diputada Desirée Santos Amaral defendió el rol de la mujer en la nueva Asamblea Nacional que se instaló este martes 5 de enero.

Al intervenir para anunciar a sus candidatos a la directiva del nuevo parlamento, la parlamentaria reiteró a los propuestos por el diputado Pedro Carreño: Rosalba Gil para ocupar la secretaría de la AN, e Inti Hinojosa para el cargo de subsecretaria.

“Se trata de dos mujeres ejemplares que representan altamente a la mujer venezolana”, destacó Santos Amaral.

“Rosalba Gil una camarada de la lucha de la mujer de la patria, de los más pobres, que tiene una gran trayectoria política, y funcionaria legislativa. Bastaría eso para darle el respaldo, pero además de ello es una mujer de enrome corazón y que tiene al trabajo como valor fundamental para ganarse la vida.

“Inti Hinojosa, viene de la lucha feminista , de la defensa de los derechos de las mujeres y nosotras las respaldamos a las dos porque nos representan y no porque nosotros hemos impuesto nada, sino porque aquí nos puso el pueblo para ejercer el poder y lo vamos a ejercer sin atropello, llamando al diálogo, a la paz, para que contribuyan a la defensa del país”.

Advirtió a la oposición que no venga con engaños, porque “conozco la historia de los últimos años en Venezuela. Cuando no la he narrado he estado ahí. Los conozco a todos”, resaltó.