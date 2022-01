Britney Spears explota contra su hermana menor y la llama «basura»

Fuertes y contundentes fueron las palabras que dedicó la cantante Britney Spears contra su hermana menor, Jamie Lynn Spears. A través de su cuenta en Twitter, la primera contestó a los señalamientos de la segunda, quien aseguró en su autobiografía «Things I Should Have Said» que la exitosa intérprete de «Stronger» la encerró en una habitación y la amenazó con un cuchillo.

«Jamie Lynn, felicidades, nena. Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de ti con un cuchillo ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo así. Por favor para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora sé que solo una basura podría decir cosas similares sobre mí», empezó Britney.

Aseguró sentirse muy confundida de ver a Jamie «en ese lugar porque, honestamente, no tiene nada que ver con quien creía que eras (…) Felicitaciones por hacerle conocer a tu hermana mayor el concepto de ‘caer cada vez más bajo’, porque esta vez te lo ganaste, bebé».

Foto: cortesía Twitter @britneyspears

Le bajó dos

El reclamo no llegó ahí, pero los siguientes mensajes de la princesa del pop fueron menos agresivos. «Jamie Lynn, no creo que tu libro sea solo sobre mí. Dije algunas coas hirientes porque obviamente me lastima lo que estás diciendo sobre mí”, redactó.

Se puede leer luego que aclara el adjetivo que lanzó contra su hermana. «Cuando dije que solo una basura puede decir algo semejante sobre alguien, podría jurar que pensé: ‘Pero tú no lo eres’. Pero no tiene ningún sentido para mí todo lo que estás diciendo», continuó.

Admite que conoce lo duro que trabajó Jamie por su vida, pero que su familia no fue tan dura con Jamie Lynn como lo fue con ella, al tiempo que opinó que lo que hizo su padre ni siquiera se le hace a los criminales.

Foto: cortesía IG @jamielynnspears

Lea la nota completa en Chevere.life