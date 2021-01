Sistema sanitario español colapsará si no se frenan los contagios

El Ministerio español de Sanidad notificó este lunes 84.287 nuevos positivos de covid desde el pasado viernes, con una incidencia acumulada que se dispara a 689,27 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, cien puntos más que hace tres días.

Según los datos oficiales, se han contabilizado 455 fallecidos desde el viernes, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a 53.769, mientras que el total de contagiados llega a 2.336.451.

También continúa claramente al alza la presión hospitalaria, ya que un 18,61 % de las camas están ocupadas en España por pacientes covid -tres puntos más que el viernes-, lo que sube al 32,71 % en el caso de los cuidados intensivos (ucis).

La Comunidad Valenciana (este) es la región española con mayor ocupación de camas hospitalarias por pacientes de covid, el 37,28 %, y del 52,76 % en las ucis.

En incidencia acumulada, España está claramente a la cabeza entre los países europeos occidentales más poblados: Alemania (319,4), Italia (374,1) y Francia (380,9), aunque por debajo del Reino Unido (1.112,1).

Tres regiones españolas superan el millar de casos de incidencia: Extremadura (oeste, 1.383 casos), Murcia (sureste, 1.081) y Castilla-La Mancha (centro, 1.006).

“Los ingresos están empezando a aumentar de forma muy importante. Aún no estamos en la situación que vivimos en la primera ola, pero empezamos a tener mucho miedo porque cada día son 100, 150 nuevos ingresos. También están aumentando los ingresos en UVI y, lógicamente, todos ya tenemos un poco de miedo a lo que pueda venir en el futuro si no se actúa con rapidez para cortar esta tercera ola de la pandemia”, explica Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico Amyts.

Discutirán ampliar toque de queda

En esta situación, varias de las regiones españolas piden insistentemente el confinamiento domiciliario obligatorio en sus territorios para contener la plaga, pero es una facultad del Gobierno central, que lo ve innecesario por ahora.

Castilla y León (centro norte) ya adelantó el toque de queda nocturno a las 20 horas, con la oposición también del Ejecutivo, que lo recurrió judicialmente, pues el decreto nacional que regula el estado de alarma nacional vigente solo lo permite a partir de las 22 horas.

Una mayoría de regiones piden un acuerdo para cambiar la normativa estatal y que sean posibles toques de queda regionales más amplios, de más horas en que no se pueda circular ni permanecer en la vía pública, salvo causa justificada y acreditada adecuadamente.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, argumentó hoy que las medidas que aplican las administraciones, cada vez más drásticas, son suficientes para vencer la tercera ola de contagios, pero hay que esperar a que pasen unos días, planteó, para comprobar los resultados, como ya ocurrió en la segunda ola.

“Yo me encuentro francamente mal porque los políticos no se atreven a tomar decisiones que pasen factura política. Si hay que confinar hay que confinar, si hay que evitar reuniones familiares hay que evitarlas. Hay que tener valor para decir eso a la sociedad, a los ciudadanos y creo que los políticos no han sido lo suficientemente honrados y valientes como para hacer esto. También es cierto que echo en falta que todos los grandes partidos políticos en España, los que gobiernan y la oposición, no se hayan reunido y hayan olvidado sus intereses particulares para hacer lo que se tenga que hacer. No son capaces de hacerlo y eso preocupa”, confiesa Ezquerra.

El gremio médico teme el colapso de las Unidades de Cuidados Intensivos en los próximos días si la curva de los contagios no comienza a retroceder de manera importante.

