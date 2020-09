Soluciones para Venezuela presentó sus candidatos para el 6-D

El Partido Soluciones para Venezuela presentó este viernes a sus candidatos y candidatas que participarán en las elecciones Parlamentarias 2020, quienes hicieron un llamando a la participación por el futuro del país y la unión nacional, así lo expresó el director nacional de esta organización, Christian Chirinos.

En este sentido, Chirinos recalcó que los candidatos y candidatas de Soluciones Venezuela son de la reconciliación y del encuentro de los venezolanos, que llaman a la paz, a la democracia y al camino constitucional, refiere VTV.

“Hoy estamos llamando a los venezolanos, más que a la participación por la escogencia de candidatos, es por el futuro y la unificación del país, por acabar con los espacios de inmediatismo, con la violencia y con la represión”, dijo.

Asimismo, puntualizó que la pelea y la lucha en Venezuela es cívica y electoral. “Hoy estamos presentando a los candidatos por el estado Miranda, además la participación por el país, el 6D nos estamos jugando al país y la reconciliación de los venezolanos en un encuentro del Foro principal que es la Asamblea Nacional (AN)”, indicó.

El director nacional de Organización Soluciones para Venezuela, le exhortó a la polarización, a los polos y a las elites de la extrema derecha gobernada por Juan Guaidó, que hay venezolanos que no solo van a recuperar al Parlamento Nacional sino la democracia venezolana.

“Ya no más polarización, ya no más represión y ya no más violencia, estamos llamando a los venezolanos para que se encuentren en candidatos verdaderamente populares. Soluciones para Venezuela quiere ganar espacios democráticos a través del voto”, señaló.

De igual manera, le exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantías, al tiempo que ratificó que Soluciones para Venezuela va a estar en cada uno de los centros del país, acompañando el voto de cada venezolano y de cada mirandino.

“Vamos por las gobernaciones, por las alcaldías, por los consejos regionales, y finalmente vamos a ir a la presidencia de la República, pero no este 6D. La AN va a mostrar el entendimiento de los venezolanos, la que va a exigir, la que va a controlar al Estado, al presidente de la República. La AN que inicia en el 2021 va a acabar con el odio y el exterminio que se ha impulsado. Somos la nueva oposición democrática del país y le decimos a todo el pueblo de Miranda que en Venezuela hay una vía pacifica para la reconciliación de todos los venezolanos, para construir una nueva Venezuela”, finalizó.