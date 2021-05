Tania Díaz: A través de los murales cada región plasma su historia

Este jueves la vicepresidenta de Agitación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Tania Díaz, celebró la recepción que desde las comunidades ha tenido el Concurso Nacional de Murales, iniciado el pasado mes de abril para conmemorar el Bicentenario de la gesta independentista. “El pueblo sigue pintando de Patria las paredes del país”

Durante el encuentro con el Mandatario Nacional, Nicolás Maduro, para dar balance del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Díaz aseveró que a través de la pintura, las regiones reconocen y plasman su historia. “Cada mural se convierte en un punto de encuentro, donde se convoca a los cronistas a los historiadores de cada municipio para que cada región plasme su historia”.

Recalcó como a través de la pintura se enaltece el rol que tuvieron héroes y heroínas de cada estado del país, para lograr lo que hoy somos, un país soberano e independiente. “Los zulianos mediante los murales, están rescatando y defendiendo la figura del General Urdaneta frente a como lo desvirtúan algunos historiadores de Colombia”. dijo.

Díaz agregó que el día viernes se tiene planteado una “batida comunicacional”, que no es más que impulsar a través de fotografías los diversos murales que se han plasmado en las comunidades con la etiqueta #MuralesBicentenarios para contar la historia de la pintura. “Esta labor no solo se publica a través de las redes sociales, si no que la idea es que salga en los medios y en todos los espacios comunicacionales que se dispongan”, acotó.

En este sentido, el presidente Nicolás Maduro, precisó que con la jornada de muralismo llevada a cabo en todo el país, se presentan espacios de colorido, belleza, estética, con mensajes patriotas de personajes históricos como el Negro Primero; el pensamiento revolucionario de Simón Bolívar; de los Ejércitos Revolucionarios, en todos los rincones de Venezuela.

En su participación en la jornada de trabajo del Balance del Congreso Bicentenario de los Pueblos, el Jefe de Estado detalló que el muralismo viene impactando los pueblos, carreteras, paredones y ciudades del país.

Asimismo, el Mandatario Nacional agregó que los murales llenan de simbología las ciudades, calles, avenidas y además llevan el arte al máximo nivel de su colorido al alcance de todos los venezolanos.

“Estamos convirtiendo las ciudades y los pueblos en museos. Estas es una de las expresiones más bellas del Congreso Bicentenario de los Pueblos y del homenaje que Venezuela le hace a sus Libertadores y Libertadoras”, indicó.

Recalcó que Venezuela está comenzando a descubrir un lenguaje propio del muralismo del siglo XXI.