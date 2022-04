Trujillo revive la vida, pasión y muerte de Jesucristo cada viernes santo

En el estado Trujillo el viacrucis viviente de San José de Tostós, en el municipio Boconó, es el más antiguo y emblemático al escenificar, desde hace 51 años, los últimos momentos en la Tierra de Nuestro Señor Jesucristo, el cual cuenta con la participación de más de 150 personas entre actores y colaboradores.

Numa Paredes, coordinador del viacrucis viviente y de las actividades referentes a la Semana Mayor en Tostós, manifestó que ya está lista la escenografía, utilería, trajes, maquillaje y todo el material necesario para llevar a cabo los momentos de meditación, predicación y sufrimiento de Jesús.

“Desde hace varios meses estamos ensayando con los actores principales como: la Virgen María, Cristo, Herodes, Caifás, Pilato (…) con todo el personal que forma parte del viacrucis. Nos preparamos para recorrer más de cinco cuadras de San José de Tostós con el tradicional viacrucis”, expresó.

Cabe destacar que esta escenificación fue declarada Patrimonio Cultural del municipio Boconó.

47 años de tradición en la capital

En la parroquia Tres Esquinas del municipio Trujillo (capital) desde el año 1975 se lleva a cabo el viacrucis viviente, el cual comenzó como una pequeña iniciativa cultural y hoy es una tradición organizada por el Taller de Teatro Estudio 3 y que fue declarado patrimonio cultural municipal en el 2014.

Julio Villegas, uno de los organizadores de la puesta en escena y actor desde hace 45 años, detalló que el viacrucis “ha sido una escuela para la comunidad, van tres generaciones que se han formado en esta tradición de revivir los momentos de Jesús y todos los años le ponemos corazón para que se vea real”.

Agregó que el elenco lo conforman entre 80 y 100 personas de la parroquia.

“El trabajo de la preparación es fuerte e inicia en el mes de enero, ensayamos casi todos los días. Nosotros elaboramos los trajes, la utilería, hacemos las sandalias adaptadas a la época y las tres cruces del calvario que son de seis metros cada una. El recorrido se realiza el viernes santo a la una de la tarde, inicia en el sector Uno y culmina en el Polideportivo que representa al Gólgota y dura alrededor de tres horas con la escenificación de varios episodios de la vida de Jesús, previo a la crucifixión”, relató.

Entretanto, Alonso Crespo quien interpreta a Jesús de Nazaret desde el año 2007, contó que asumió este papel como un “pago de promesa” por la salud de su hermana embarazada internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Trujillo.

“Mi hermana y su bebé se salvaron; la promesa era de siete años pero ya tengo 15 años haciendo el papel de Jesús. Mientras Dios me dé vida y salud estaré en el viacrucis de Tres Esquinas”, aseveró.

Crespo añadió que además de la preparación en la técnica de la actuación también se prepara espiritualmente para interpretar al ser que dio la vida por la salvación de los pecadores.

“Hay una preparación espiritual a través de la evangelización en la iglesia, en la comunidad, estudio la palabra (…) Me siento orgulloso de interpretar al hombre que vino al mundo a librarnos del pecado original”, aseguró.

La comunidad de Tres Esquinas celebra que en el mes de abril de este año el viacrucis fue declarado Patrimonio Cultural Regional por el Consejo Legislativo del estado Trujillo.

40 años rememorando la vida de Jesucristo

En el año 1982 un grupo de habitantes de la urbanización Timirisis, en el municipio Trujillo, deciden organizarse para rememorar la vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, el cual inició con las estaciones, los soldados, la gente de pueblo y los protagonistas. Este 2022 esta iniciativa cultural y de fe arriba a 40 años.

Miguel Maldonado, responsable de organizar el viacrucis y las obras de teatro, comentó que en esta oportunidad participarán cerca de 100 personas como actores, colaboradores y también fundadores de la agrupación cultural.

“Además del viacrucis el jueves santo realizamos, en el Complejo Cultural Cuicas, alrededor de 16 obras de teatro en base a la vida y obra de Jesús reseñada en los pasajes bíblicos. Me incorporé al grupo por promesa en el año 2004 y desde entonces me mantengo como organizador y también como actor”, afirmó.

Maldonado declaró que la agrupación desea mantener esta tradición que identifica a la comunidad de Timirisis, la cual espera que en esta Semana Santa la Alcaldía y el Concejo Municipal declaren al viacrucis Patrimonio Cultural de la localidad.

“Nosotros no queremos perder esta tradición que identifica a la urbanización Timirisis, no hay casa en que por lo menos un integrante de la familia haya participado. Durante los dos años de la pandemia sentimos tristeza al no poder realizar la escenificación de la vida de Jesús, porque es algo que hacemos con fe, con responsabilidad, con creatividad, entusiasmo y sobre todo con mucho respeto”, puntualizó.

Programación especial

Tanto la agrupación de Tostós como de Tres Esquinas celebran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el domingo de ramos, con la escenificación del hijo de Dios montado en un burro en medio de las palmas benditas. Luego el jueves santo con el lavatorio de los pies y la última cena en los templos de la comunidad.

El viernes santo, después del viacrucis, en San José de Tostós se realiza en la iglesia la noche de las tinieblas, con la procesión del Santo Sepulcro desde el templo hasta la capilla El Calvario, unos 300 metros de recorrido, donde permanece la imagen hasta el sábado en horas de la noche cuando regresa en hombros de los feligreses a la iglesia para la misa de gloria, con la bendición del agua y del fuego.

En Tres Esquinas el domingo de resurrección se efectúa el juicio a Judas, “y quien lo interpreta escenifica el momento en que se ahorcó, lo cual genera impacto en el colectivo por el realismo del momento, para ello el actor usa un arnés de seguridad facilitado por el equipo de Protección Civil”, explicó Crespo.

La invitación es a llenarse de espiritualidad, de fe con estas actividades y compartir en familia los días santos.