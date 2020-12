Un cementerio bajo el agua en la ruta a Islas Canarias

Casi 600 jóvenes africanos -a veces menores, incluso niños- han perdido la vida este año intentando llegar atravesando el Atlántico a las islas españolas de Canarias y de ellos solo en 164 casos se recuperó su cadáver. Son las víctimas documentadas por el programa “Missing Migrants” de Naciones Unidas, una “estimación mínima” ya que muchas embarcaciones desaparecen en el océano sin dejar rastro.

Cuesta creer que la bebé Sahe Sephora, ahogada el 16 de mayo de 2019 en aguas del Atlántico, fuera la primera víctima del drama migratorio de Canarias a la que se entierra con su nombre después de 21 años de tragedias, pero es así y los cementerios de estas islas españolas han seguido recibiendo en 2020 difuntos anónimos, cuyas familias se ven arrastradas a un duelo imposible.

La Cruz Roja sostiene que la conocida como Ruta Canaria mata a entre el 5 y el 8 % de quienes se aventuran a ella, lo que se traduce en una horquilla de 1.000 a 1.700 vidas perdidas, si se tiene en cuenta que este año han llegado al archipiélago 21.500 personas embarcaciones precarias, conocidas como pateras o cayucos.

En toda Canarias hay decenas de inmigrantes enterrados sin identificación de las tres grandes etapas que ha vivido este fenómeno: las llegadas de finales de los años 90 y primeros años del siglo XXI, centradas en la isla de Fuerteventura, donde se produjo el primer naufragio mortal (el 26 de julio de 1999); la llamada crisis de los cayucos de 2006-2007, que abarcó todas las islas, con epicentro en Tenerife, y la oleada actual, focalizada en Gran Canaria.

Son la punta de iceberg. Detrás hay muchos más muertos en el mar de los que se sabe poco o nada, pues este es un movimiento clandestino de seres humanos, en el que no existen manifiestos de embarque. Como mucho, hay listas de llegadas, las que recopilan la Policía española y la Cruz Roja, no siempre accesibles a los familiares que vuelven estos meses a peregrinar de ventanilla en ventanilla por Gran Canaria preguntando por un hijo o un hermano desaparecido.

No hay información para familiares

“Si eres padre o madre y sabes que tu hijo ha salido, pero no has vuelto a tener noticias de él, aceptar que vas a dejar de buscarlo es un trámite doloroso, que requiere hacer el máximo esfuerzo por decirte a ti mismo que no ha llegado y que has hecho todo lo posible por encontrarlo. Vienen a España confiando en que somos un país moderno que les dirá si existe alguna noticia de esa persona, pero no se la dan”, asegura el abogado Daniel Arencibia.

Este letrado colabora con el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias y sabe bien de lo que habla: aunque la mayoría de las familias son musulmanas, muchos de los que viajan en busca de un pariente del que no saben más que tomó un cayuco hace semanas o meses acaban llamando a la puerta de una iglesia.

Arencibia atendió hace días a una mujer que había llegado desde Italia empeñándose para pagarse el vuelo, la pensión y la PCR tras la pista de su cuñado, porque la madre, de Marruecos, no puede desplazarse a España. “Lloraba en la parroquia porque nadie la atendía. Lo único que quiero, decía, es que me digan que no ha llegado, sé que seguramente está muerto”, relata el letrado. Pero la mujer no quería contar eso a su suegra sin una mínima confirmación.

No es fácil averiguar quién ha perecido en el Atlántico, pero las autoridades sí conocen quién ha llegado, subraya este abogado, que cree que muchas familias les bastaría con que les dijeran que su pariente no está entre los rescatados. Defiende, además, que este es un caso claro en el que debería activarse el protocolo de accidentes con víctimas múltiples, uno de cuyos puntos principales es la instauración de una oficina de información a las familias.

La juez Pilar Barrado, que hasta principios de año estuvo al cargo de uno de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, uno de los puntos de llegada de pateras a las islas, comparte su opinión. “Si nos llegara un barco con 30 suecos que han visto morir a tres de sus compañeros tras quedarse a la deriva, ¿los trataríamos así?”, se pregunta. “Claro que no”, se contesta, “identificaríamos a los fallecidos y a los supervivientes les ofreceríamos la ayuda de psicólogos”.

EFE