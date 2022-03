Vecinos de Filas de Mariche recibieron atención integral

Los vecinos del sector Valle Fresco y Sumba de la parroquia Filas de Mariche, en el municipio Sucre, fueron favorecidos con unas jornadas de atención médica, a través del programa Famisalud, donde fueron atendidas más de 300 personas, entre ellos muchos niños y adultos mayores.

Durante el evento, los asistentes, además de recibir la atención del grupo de médicos para las consultas en medicina general, también recibieron tratamientos, para sus dolencias, completamente gratis.

Miriam Marcano fue una de las vecinas que asistió a la jornada médico-asistencial.

“Soy vecina del sector Valle Fresco. Conocí del operativo gracias a información de los voceros de la comuna y el consejo comunal; vine acompañada de mi mamá y aproveché de traer a mis hijos, para sus chequeos”, señaló Marcano.

José Mejías vive en Sumba, y desde tempranas horas esperaba su turno para hacer atendido.

“Me tomaron la tensión, me pesaron, me atendió el doctor y me metieron al hospital Pérez de León I, para tramitar una operación de la hernia”, indicó.

Explicaron las autoridades de salud municipal que estos operativos forman parte de las políticas de salud que adelanta el alcalde José Vicente Rangel Ávalos. Además, continúan las campañas de vacunación contra el covid-19.

Las comunas que quieran solicitar el servicio para sus comunidades deben acudir a la dirección de salud, en la planta baja del edificio Giorgio, sede de la Alcaldía de Sucre.