Venezolana abusada en Argentina cuenta cómo ha reanudado su vida

La adolescente de 18 años que fue drogada y abusada sexualmente durante una entrevista de trabajo en la tienda Uniformes Garzón, de la calle Paso en Argentina, en enero de 2021, hoy a casi un año y medio de lo sucedido cuenta cómo ha logrado levantarse y retomar su vida.

En entrevista al medio Todo Noticias (TN) de Argentina, la joven reconoce que fue el valor de su madre la que la sacó adelante y la ha ayudado a superarse día a día.

Thays Campos, la madre de la venezolana cuenta: “Mis palabras para ella siempre fueron: “Tú puedes, tú eres fuerte”. Y siempre le dije: “Mírame”. Hay que ser fuerte. Tienes una cruz, a veces la vamos a tener, pero tenemos que aprender a caminar”.

Esas palabras llenaban de fuerza a su hija, quien hoy con ojos serenos expresa: un día llega el final de la caída. No es mágico, ni lineal, pero llega.

Thays emigró a Argentina junto a su esposo y sus tres hijos en el 2019 desde Anzoátegui. La mayor es la adolescente que hoy se ha levantado luego de aquella difícil experiencia.

El esposo de Thays, Joaquín, falleció meses después del abuso de su hija debido a una ACV que lo dejó internado en un centro de salud desde finales de 2020.

En aquellos días el dolor parecía interminable. “No quería salir. No confiaba en nadie”, cuenta quebrada, recordando el pánico con el que daba un paso para acercarse a la calle. “Cuando mi papá falleció, sentí que nos quedamos solos”, dice entre lágrimas.

Agradece el apoyo de ángeles desconocidos

La joven venezolana actualmente cursa el segundo año de la carrera de analista en sistemas y cuenta orgullosa que tiene el mejor promedio de su clase.

Sonriente cuenta que luego buscará su título de ingeniera y asegura que pudo ponerse de pie también gracias a muchos ángeles desconocidos que se solidarizaron con ella.

“Estoy muy agradecida con todas esas personas que se movilizaron porque nosotros estábamos solos acá, dice. Mi mamá siempre ha sido una mujer guerrera. Al principio yo sabía que ella algo iba a hacer. No se iba a quedar tranquila. Soy valiente por ella. Me dio la capacidad de seguir adelante”, expresa en la entrevista a TN.

Irineo Garzón, acusado de haber violado a la joven venezolana está preso y gracias a las denuncias públicas que Thays realizó en las diferentes instancias y medios de comunicación de Argentina salieron a relucir otros casos de mujeres que presuntamente fueron abusadas por Garzón.

Thays asegura que desde un primer momento estaba decidida a pelear por Justicia.

“Le pedí a mi hija su permiso obviamente porque, desde que yo llegué, escuchaba violación, violación, violación y no hacían nada. Estaba traumada de tanta injusticia acá y ese fue uno de los motivos que me llevó a que la gente conociera la verdad. Y gracias a Dios que lo hice así, porque salieron muchas casos a las que les pasó lo mismo que a mi hija y que no pudieron hablar. El patrón que él ejercía era buscar chicas jóvenes y migrantes. Él sabía lo que estaba haciendo”.

En su momento el Gobierno venezolano a través del Ministerio de la Mujer y de la Embajada de Venezuela en Argentina prestó apoyo a la familia de la venezolana para exigir justicia a las autoridades argentinas por este caso.

Thays dice que el hecho de denunciar y que el delincuente esté hoy preso es también un mensaje para otras jóvenes migrantes que, en la situación de vulnerabilidad en la que muchas veces se encuentran, han sido víctimas de engaños y abusos que permanecen impunes.