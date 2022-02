Venezolano regala sonrisas a los argentinos como «El Delivery Loco»

Jorge Luis Rodríguez, conocido en las redes sociales como El Chamo Jorge o El Delivery Loco, es un actor y productor venezolano que migró de Venezuela en el año 2018 buscando nuevas oportunidades y luego de ejercer varios oficios, hoy se dedica a ser El Delivery Loco en Buenos Aires, Argentina.

La particularidad de Rodríguez es que le coloca ritmo y sabor a sus entregas, sorprendiendo gratamente a sus clientes con un baile, una vueltica y una breve escenografía a la que suelen unirse fácilmente los argentinos.

“Muchas personas me dicen que les hago el día, que es una terapia que les sube el ánimo, que esa es la actitud con la que uno tiene que hacer las cosas. Y esa es mi intención, hacerlos sonreír”, asegura este migrante venezolano que pasa sus días laborando como repartidor de pedidos de varios locales comerciales, ubicados en la zona de Belgrano a la que compara con la Altamira de su natal Caracas.

El Chamo Jorge llegó a Buenos Aires el 21 de diciembre de 2019 y desde el 14 de enero de 2021 se dedica a la repartición de pedidos con su personaje de El Delivery Loco, nombre inspirado en el programa de bromas venezolano “Loco Video Loco”.

Señala que la receptividad de los argentinos con El Delivery Loco ha sido muy positiva y así puede verse en los videos de sus redes sociales. Rostros despiertos y alegres le siguen el juego a El Chamo Jorge y los más tímidos sonríen con educación al recibir sus pedidos.

Explica que no baila con todos sus clientes, ni pretende que todos se contagien de su energía. Dice que es selectivo al momento de seleccionar con quién bailar y que se guía por el tono de voz para descifrar un poco la personalidad del cliente y así animarse a danzar.

Aclara que al momento de realizar las grabaciones de los bailes lo hace con un pedido vacío, en el caso de que sea comida, “para evitar que se dañe la presentación de los alimentos y además porque soy de los que piensa que con la comida no se juega y de igual forma cuando bailo con el morral lo hago con el bolso vacío y generalmente luego de finalizar mi jornada de trabajo. Es así como que ya terminé de laborar y ahora voy a hacer lo que me gusta”.

De San Martín a Belgrano

El Chamo Jorge es de la parroquia San Juan de Caracas. En su memoria está grabada la avenida San Martín y aún recuerda la vista de la plaza Capuchinos, desde la ventana de su casa, aquella última noche antes de partir de Venezuela.

“Ese último día en mi país no dormí nada y pensaba en todo lo que había logrado”, rememora el Chamo Jorge, quien estudió Diseño Teatral en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, fue Supervisor de Escenografía en el canal de televisión TVes y trabajaba como escenógrafo en varios teatros de Caracas como el Rajatabla y Teatrex.

“La situación en el país cada año decaía más y en el 2017, por más que trabajaba e hiciera miles de cosas ya el dinero no me alcanzaba. Recuerdo que el 30 de octubre de 2017 tuve mis últimas presentaciones de teatro en el Rajatabla con la obra Terror y Miseria del Tercer Reich y en Teatrex con una que se llamaba Francisco. Ese día me pagaron las productoras todo lo correspondiente a mi trabajo y ya para el 3 de noviembre no tenía nada de dinero”, explica.

Esa circunstancia en particular le hizo pensar en la posibilidad de irse del país, opción a la que siempre se había negado, pues su sueño era ser el mejor escenógrafo de Venezuela. Decidió seguir el consejo de muchas personas de darse la oportunidad de probar suerte en otro suelo, tomando en cuenta que era joven, soltero y sin hijos.

“Mis padres ya no están. Sólo tengo un hermano mayor que vive en Venezuela con mis sobrinos y tías. Cuando me fui para Perú fue una decisión por decirlo ciega, aunque sabía a dónde iba a llegar y lo que iba a hacer, yo vine a asimilar que estaba fuera de mí país mucho tiempo después”, reflexiona.

Argentina era su destino, pero debió llegar primero a Perú

Jorge siempre tuvo la idea de llegar a Argentina inspirado por el apoyo al arte, pero como el presupuesto no le alcanzaba decidió quedarse en Perú para trabajar y reunir. Este proceso le tomó dos años y en este tiempo laboró como vendedor ambulante, minero en la mina Pocohuanca, personal de mantenimiento en un hotel, actor, entre otros oficios.

El Chamo Jorge trabajó como minero en la mina de Pocohuanca. Foto cortesía El Chamo Jorge

De todos estos trabajos dice que uno de los más duros fue el de minero en Pocohuanca. “Allí duré casi tres meses y no aguanté”. Las bajas temperaturas eran insoportables y no logró acostumbrase al contacto eventual con alacranes y ciempiés venenosos de gran tamaño que con frecuencia salían de la tierra al manipularla con las palas.

Cuenta que cuando comenzó a trabajar como vendedor de golosinas en Perú siempre quiso diferenciarse y representar con su trabajo al artista que lleva dentro. Al montarse en los autobuses se presentaba como un artista, daba sus redes sociales y le pedía a las personas que si tenían algún contacto con una productora o conocido que le pudiera ayudar le escribieran a través de sus redes sociales.

“Un día una muchacha llamada Daniela, en la parada de la Universidad Católica de San Miguel, me preguntó que si yo era actor y le dije que sí y ella me respondió: yo también, dame tu número y te escribo que conozco mucha gente. En realidad ya estaba cansado de que me dijeran lo mismo, pero para mi sorpresa a los días ella comenzó a enviarme contactos y me aconsejó que los llamara a todos. Así hice, algunos me ignoraron, otros me rechazaron por ser venezolano y otros se interesaron por lo mismo”, asegura.

La garantía de nuestro esfuerzo siempre será el éxito

De esta forma este venezolano, apasionado por las artes escénicas, logró que lo llamaran para ser extra en la novela peruana “Ojitos Hechiceros” y que participara en unas continuaciones para la segunda parte de esa misma serie.

“Esta experiencia me dejó una gran lección, porque nunca imaginé que haciendo lo que hacía iba a encontrar la oportunidad que buscaba. Por eso no debemos desestimar el lugar donde nos encontramos y esto me recuerda una frase que siempre veía y que dice: La garantía de nuestro esfuerzo siempre será el éxito”, y así fue para El Chamo Jorge.

El trabajo como vendedor ambulante en Perú le dejó grandes lecciones. Foto cortesía El Chamo Jorge

En Perú también hizo comerciales para Movistar, para la Videna, que eran los juegos Panamericanos, e hizo una escenografía para una obra teatral llamada Ani 2019, que fue presentada en el teatro Federico García Lorca, justo en la calle donde trabajaba vendiendo golosinas. “Esta experiencia fue genial”, dice admirado.

Y conoció la xenofobia

Aseguró que en Perú conoció la xenofobia, aunque reconoce que también dejó grandes amigos. Entiende que hay venezolanos que no han obrado bien, y asegura que ese es el principal motivo de los señalamientos y temores, pues comentó que a través de los noticieros comenzaron a aparecer a diario notas negativas sobre los venezolanos y que eso influyó sobre manera en el rechazo de los peruanos hacia los venezolanos.

“No culpo a los peruanos, los entiendo y siempre les pido disculpas y en muchos casos ellos también lo hacen, porque entienden que no todos somos iguales. Lamentablemente los medios resaltaban con amarillismo las noticias negativas sobre los venezolanos y ya cuando te montabas en una camioneta o llegabas a un lugar, notabas que la gente se asustaba, agarraba las carteras y llegó un punto en el que hasta comenzabas a sentir miedo de que pudieran hacerte algo malo. Cuando yo me vine el tema de la xenofobia estaba muy fuerte”, recuerda con preocupación.

De 17 mil a más de 650 mil seguidores

El Chamo Jorge cuando salió de Venezuela tenía 17 mil seguidores en instagram . “En Perú mis redes sociales no tuvieron mayor movimiento y justo antes de venirme a Argentina las limpié y me quedé con 10 mil seguidores. Todos estos nuevos seguidores de instagram (Unos 20 mil) se han sumado luego de convertirme en El Delivery Loco”.

Esto es sólo instagram, pero en la red social TiK Tok El Delivery Loco venezolano tiene más de 650 mil seguidores y sus videos sobrepasan los 7.2 millones de vistas. En Kwai cuenta con unos 215 mil y en Youtube con casi dos mil seguidores.

Argentina es un país hermoso

El Chamo Jorge está enamorado de Argentina, se le nota demasiado en su rostro cada vez que habla de este país que le abrió las puertas y al que por ahora no tiene planes de dejar. “Aquí estoy tranquilo, cómodo y tengo paz. Volvería a Venezuela de visita. Sobre todo extraño demasiado las playas, ya tengo cuatro años sin ir a la playa”, expresa mientras se lleva las manos a la cara con un gesto que denota asombro, anhelo y nostalgia al mismo tiempo.

Sobre los argentinos dice que son personas muy serviciales, atentas y para nada arrogantes o creídas como suelen definirlos algunos chistes. “Esos conceptos mal aplicados sobre los argentinos yo aquí no los he visto”.

“Argentina es un país hermoso y muy parecido a los venezolanos que están acostumbrados a estar rodeados de extranjeros de cualquier nacionalidad. Los argentinos aman a los venezolanos, y a mí me reconocen como tal en todas partes”.

El Chamo Jorge en entrevista para Últimas Noticias

Sobre lo que han representado estos cuatro años fuera de Venezuela dice que a sus 37 años le han dejado grandes aprendizajes y “sí, me hubiese gustado haber logrado muchas cosas en mi casa, pero a pesar de que no estoy allá mantengo mi bandera en alto, sigo buscando oportunidades, disfrutando lo que hago y ahora no sólo soy venezolano. Me siento también peruano y argentino”.

“El mensaje que podría dejarles es que en estos tiempos tan difíciles debemos sonreír más, ser solidarios, amarnos como hermanos sin importar nacionalidad, color o razas. Creo que el ser humano vive es para ser feliz. Pero hacemos lo contrario, vivimos en una guerra constante olvidando que la vida es bella. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de sacar sonrisas al igual que muchos creadores más que aportan su grano de arena día a día para entretener a la familia y aislarnos un poco de lo que sucede a diario en el mundo. Hagamos la paz y no la guerra”, así se despidió de la entrevista este valiente venezolano que sigue en busca de sus sueños y en un mejor mañana para todos.