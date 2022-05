Venezolanos siguen en estado crítico luego de accidente de tránsito en Argentina

Siguen en estado crítico los ocupantes venezolanos que viajaban en el Ford Ka blanco el pasado domingo 15 de mayo cuando fallecieron Juan y Yeinsmar Márquez luego de que otro vehículo que viajaba a exceso de velocidad impactara directamente contra ellos y provocara el volcamiento del Ford Ka.

Un reporte del medio argentino El Clarín señala que el padre de Yeinsmar, Héctor Alexis Márquez Meneses, continúa internado en grave estado en el Hospital Fernández, en terapia intensiva y que su estado es crítico y el pronóstico reservado.

«Héctor Alexis Márquez Meneses, el padre de Yeinsmar, está grave. Está en coma inducido, con respirador artificial y traumatismo de cráneo. Pedimos al juez que se aplique la prisión preventiva. Consideramos que se trató de un homicidio simple y que, por la expectativa de pena, hay un parámetro válido para reducir el riesgo de que se fugue con una prisión preventiva. Además, por la circunstancia del poder económico de Patricelli y de que trabaje con el exterior, tiene la capacidad de mover dinero y fugarse» indica a Clarín Francisco Oneto, uno de los abogados de la familia venezolana.

De igual forma, Dakhanaith Curvelo (31), oriunda de Caracas, y Jeins Marrero (22), de Cagua, también pelean por su recuperación.

«Jeins estaba internado en el Hospital Fernández pero le dieron el alta. Me lo encontré ayer en la puerta y no recordaba nada, no sabía dónde estaba. No sé qué pasó. Lo tuvimos que llevar a una clínica privada y ahí quedó internado», cuenta Jesús, el cuñado de las víctimas.

El joven tuvo que ser internado nuevamente con un traumatismo de cráneo y a la espera de definir si debe ser operado. Jeins trabaja en un local de reparación de celulares y su mamá espera poder viajar a Buenos Aires para seguir su recuperación, dice El Clarín.

Su novia, Dakhanaith Curvelo, también está internada peleando por una cirugía: «Mi hermana tiene una fractura de fémur y ahora necesitamos la autorización de Osecac, que no envía los tornillos y las prótesis que necesita para ser operada», expresa Victoria, su hermana.

Familiares piden ayuda

La familia de los venezolanos inició una colecta para reunir los fondos necesarios para traer a las madres de los jóvenes para que puedan seguir su recuperación en Buenos Aires.

Además piden ayuda a la Embajada de Venezuela en Argentina para tramitar los pasaportes y poder viajar.

El responsable de este trágico accidente ocurrido el 15 de mayo fue el empresario aduanero, Roberto Juan Patricelli de 57 años de edad, quien viajaba en compañía de su hija de 13 años y la hija de su pareja. Las menores también sufrieron golpes, pero se encuentran fuera de peligro y recuperándose en sus casas, detalla El Clarín.